Video: EX Bundesligaspieler im Wacker-Dress Aufsteiger trifft auf Sachsenliga-Absteiger! von Team Rabenfront · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Nach dem Debüt im Sachsenpokal hatte am vergangenen Freitagabend der frischgebackene Landesklässler Wacker Leuben eine nächste Herausforderung zu meistern.

Nach dem Tripple in der letzten Saison soll es natürlich auch in der neuen Saison auf der Erfolgsspur weitergehen. So zumindest der Plan des erfolgsverwöhnten Trainers Frank Selber.



Aber der erfahrene Coach weiß, es wird seiner Mannschaft nichts in den Schoss fallen. Es gibt jede Menge zu tun und es wird ein hartes Stück Arbeit werden. Trotz der Aufrüstung des Kaders in der Saisonpause oder vielleicht gerade deswegen, gilt es nun ein Team zu formen, was, wie er selbst gern sagt, wie ein Zahnrädchen in das andere greift.





Zum Sachsenpokalspiel eine Woche zuvor, waren schon ein paar neue alte Gesichter auf dem Platz zu sehen. U. a. die beiden ehemaligen Oberligisten Fluß und Ranninger vom SC Freital.

Ein weiteres „Überraschungsei“ wurde fast bis zum Schluss geheim gehalten, was nicht zu wenig Spekulationen innerhalb der dresdner Fußball-Community geführt hatte. Was bekannt war, dass es sich wohl um einen ehemaligen Bundesligaspieler handeln würde. Lange hielt sich sogar das Gerücht, dass der Ex-Dynamo Stephan Kutschke auflaufen könnte. Was nicht so verwunderlich ist, taucht er gerade für den Moment in keinem anderen Team auf und niemand will so wirklich glauben, dass er die Fußballschuhe für immer an den Nagel hängt. Auf dessen Rückkehr auf den Rasen wird man noch warten müssen.



An seiner Stelle betrat stattdessen Akadi Gogia die Arena, der zuletzt auch für den SC Freital spielte und eine ziemlich bunte Vita vorzuweisen hat. U. a. machte er Station beim Halleschen FC, beim 1. FC Union Berlin, beim FC Zürich und bei Dynamo Dresden.....Um nur einige zu nennen. In jedem Falle kommt mit ihm wichtige Spielererfahrung ins Team.



