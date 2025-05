Video: ETB dämpft Schonnebecker Aufstiegstraum - irres Szenario droht

Gerade einmal 15 Sekunden waren gespielt, als der ETB vor fast 2.400 Zuschauern im gut gefüllten Uhlenkrug-Stadion in Führung ging. Die Schonnebecker kamen zwar zurück in die Partie und konnten auch durch Arne Wessels ausgleichen, doch nach der Pause agierten die Hausherren cleverer und fuhren einen am Ende ungefährdeten Erfolg ein. Während Schwarz-Weiß nach Abpfiff jubelte, flossen bei den Schwalben die Tränen. Sie haben es am letzten Spieltag nun nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf gleich zwei Patzer der Konkurrenten hoffen.

Das Derby im Re-Live

Entscheidungsspiele möglich

Das Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga West ist damit auch einen Spieltag vor dem Ende der Saison völlig offen. Die besten Chancen hat die SSVg Velbert mit 71 Punkten. Sie ist am Sonntag auswärts bei den Sportfreunden Baumberg gefordert. Doch auch der ETB und die Schwalben sind mit je 69 Zählern noch in der Verlosung. Für sie gilt aber: verlieren verboten! Kommt Velbert dann beim Vorjahresmeister nicht über ein Remis hinaus, könnten die drei Mannschaften die Spielzeit punktgleich beenden. In diesem Falle müssten die drei Teams eine Entscheidungsrunde spielen. Wer sich dort dann durchsetzt, würde in die Regionalliga aufsteigen. Einen klaren Nachteil hätte hier Schonnebeck, denn Top-Torjäger Arne Wessels ist ab dem 2. Juni bei Borussia Dortmund gebunden, wohin er bereits im Winter gewechselt war, als Leihgabe aber weiter Schonnebeck spielte.

So spielten die Mannschaften

ETB Schwarz-Weiß Essen – SpVg Schonnebeck 4:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Frederik Lach, Christopher Stöhr (88. Nabil El-Hany), Jan Bachmann, Jan Corsten, Robin Urban, Guiliano Zimmerling (56. Denzel Oteng Adjei), Kamil Poznanski, Nico Lucas (76. Sanjin Vrebac), Lukas Korytowski (65. Almedin Gusic), Umut Yildiz (85. Jan Luca Bugenhagen) - Trainer: Julian Stöhr

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Thorben Kern, Kevin Kehrmann, Tim Winking, Dacain Baraza (69. Thomas Denker), Nico Petritt (69. Alpha Kevin Kourouma), Artur Golubytskij (85. Calvin Minewitsch), Timo Brauer, Robin Andre Brandner (83. Luca Pinke), Arne Wessels, Conor David Tönnies - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Oberhausen) - Zuschauer: 2373

Tore: 1:0 Umut Yildiz (1.), 1:1 Arne Wessels (34.), 2:1 Robin Urban (59.), 3:1 Umut Yildiz (70.), 4:1 Nico Lucas (77.)