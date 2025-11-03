 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Fassungslose Wannsee Spieler kritisieren nicht gegebenes Tor
Fassungslose Wannsee Spieler kritisieren nicht gegebenes Tor – Foto: Verein

VIDEO erzürnt Wannsee, Teutonia stolpert in Kreuzberg

Alle acht Partien der Landesliga-Staffel 2 vom 9.Spieltag in der Nachschau

Teutonia verliert bei Türkiyemspor. Verfolger Marienfelde kommt bei Wannsee zu einem Remis – und hat wohl Glück, dass ein für Wannsee reguläres Tor nicht gegeben wurde (siehe VIDEO unter dem Spielbericht). Der große Spieltag-Gewinner ist der Köpenicker FC. Die feiern einen souveränen Sieg und rücken heran. Unten stecken Stralau, Kladow und Union 06 weiter tief im Keller. Der 9. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Nachschau

Sa., 01.11.2025, 16:15 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
4
1

Biesdorf II ganz stark: Kurz vor der Pause treffen Röder und Quester doppelt – beide unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. In der Nachspielzeit erhöht Pelsel, ehe Oberstein für Hermsdorf Ergebniskosmetik betreibt. Biesdorf klettert mit 12 Punkten auf Rang neun, enttäuschende Hermsdorf bleiben mit 16 Punkten Siebter.

Gestern, 10:45 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
1
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter kassiert seine erste Saisonniederlage. Nach torloser erster Hälfte trifft Boakye für Türkiyemspor. Teutonia drückt in der Schlussphase, bleibt aber ohne Erfolg. Der Tabellenführer steht weiter bei 24 Punkten, Türkiyemspor rückt mit nun 16 Zählern auf Platz sechs vor.

Gestern, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
1
3
Abpfiff

Union 06 aktuell Letzter. Feldmeier bringt Hansa in Führung, Neubusch gleicht nach der Pause aus. Döhring trifft doppelt und sichert den Kreuzbergern den Sieg. Hansa bleibt Fünfter mit 19 Punkten, Union 06 steckt mit nur einem Zähler tief im Tabellenkeller.

Gestern, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
3
3
Abpfiff

Ein wildes Spiel in Schöneberg. Kouanda und Senne bringen Inter früh mit 2:1 in Führung, Szczecch gleicht zwischendurch aus. Nach der Pause dreht Mahlsdorf durch Meißner die Partie, doch Büll rettet den Gastgebern ein verdientes 3:3. Inter steht bei 8 Punkten, Mahlsdorf bei 13.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
1
5
Abpfiff

Der KFC setzt seine Serie fort und bleibt im Aufstiegsrennen. Brandt und Ilinseer treffen in Halbzeit eins, Thiele verkürzt für Viktoria. Nach dem Wechsel erhöhen Bohnsack, erneut Ilinseer und Hartmann zum klaren 5:1. Köpenick steht mit 22 Punkten punktgleich mit Meteor auf Rang drei.

Gestern, 14:15 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
4
7
Abpfiff

Ein Torfestival. Böhm bringt Meteor früh in Front, Shuleta (Eigentor), Nerlich, Mendy und Alkan erhöhen binnen einer halben Stunde auf 6:1. Liria trifft durch Omah, Ibrahimi, Hassanzadeh und Gurgule noch viermal, doch Tunay sorgt für den siebten Meteor-Treffer. Meteor bleibt mit 22 Punkten Vierter, Liria steckt mit 7 Punkten im unteren Drittel.

Gestern, 14:30 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
0
0
Abpfiff

Das Kellerduell endet torlos. Kladow steht mit 2 Punkten auf Platz 15, Stralau bleibt mit 4 Zählern Vierzehnter.

Gestern, 14:30 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
2
2
Abpfiff

Das Spiel des Tages sorgt für Diskussionen. Ben Toure bringt Wannsee früh in Führung, Bas gleicht für Marienfelde aus. Nach dem Wechsel dreht Codura die Partie für den Tabellenzweiten – ehe Mildebrath kurz vor Schluss das 2:2 erzielt.
Zwischenzeitlich jubelt Wannsee bereits über ein weiteres Tor: Vorwerk trifft per Kopf zum vermeintlichen 2:2, doch Schiedsrichter Levi Barthelemy erkennt den Treffer ab – offenbar wegen eines leichten Kontakts im Strafraum. Weder Linienrichter noch Gäste protestieren. Ein Video liegt vor (siehe unten). Auf Nachfrage vom Gastgeber erklärt der Leitende seinen Pfiff nicht. Marienfelde bleibt Zweiter (23 Punkte), Wannsee verharrt auf Rang zwölf (7 Punkte).

Hier die Szene (Quelle FV Wannsee)

