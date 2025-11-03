VIDEO erzürnt Wannsee, Teutonia stolpert in Kreuzberg

Teutonia verliert bei Türkiyemspor. Verfolger Marienfelde kommt bei Wannsee zu einem Remis – und hat wohl Glück, dass ein für Wannsee reguläres Tor nicht gegeben wurde (siehe VIDEO unter dem Spielbericht). Der große Spieltag-Gewinner ist der Köpenicker FC. Die feiern einen souveränen Sieg und rücken heran. Unten stecken Stralau, Kladow und Union 06 weiter tief im Keller. Der 9. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Nachschau
Biesdorf II ganz stark: Kurz vor der Pause treffen Röder und Quester doppelt – beide unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. In der Nachspielzeit erhöht Pelsel, ehe Oberstein für Hermsdorf Ergebniskosmetik betreibt. Biesdorf klettert mit 12 Punkten auf Rang neun, enttäuschende Hermsdorf bleiben mit 16 Punkten Siebter.
Der Spitzenreiter kassiert seine erste Saisonniederlage. Nach torloser erster Hälfte trifft Boakye für Türkiyemspor. Teutonia drückt in der Schlussphase, bleibt aber ohne Erfolg. Der Tabellenführer steht weiter bei 24 Punkten, Türkiyemspor rückt mit nun 16 Zählern auf Platz sechs vor.
Union 06 aktuell Letzter. Feldmeier bringt Hansa in Führung, Neubusch gleicht nach der Pause aus. Döhring trifft doppelt und sichert den Kreuzbergern den Sieg. Hansa bleibt Fünfter mit 19 Punkten, Union 06 steckt mit nur einem Zähler tief im Tabellenkeller.
Ein wildes Spiel in Schöneberg. Kouanda und Senne bringen Inter früh mit 2:1 in Führung, Szczecch gleicht zwischendurch aus. Nach der Pause dreht Mahlsdorf durch Meißner die Partie, doch Büll rettet den Gastgebern ein verdientes 3:3. Inter steht bei 8 Punkten, Mahlsdorf bei 13.
Der KFC setzt seine Serie fort und bleibt im Aufstiegsrennen. Brandt und Ilinseer treffen in Halbzeit eins, Thiele verkürzt für Viktoria. Nach dem Wechsel erhöhen Bohnsack, erneut Ilinseer und Hartmann zum klaren 5:1. Köpenick steht mit 22 Punkten punktgleich mit Meteor auf Rang drei.
Ein Torfestival. Böhm bringt Meteor früh in Front, Shuleta (Eigentor), Nerlich, Mendy und Alkan erhöhen binnen einer halben Stunde auf 6:1. Liria trifft durch Omah, Ibrahimi, Hassanzadeh und Gurgule noch viermal, doch Tunay sorgt für den siebten Meteor-Treffer. Meteor bleibt mit 22 Punkten Vierter, Liria steckt mit 7 Punkten im unteren Drittel.
Das Kellerduell endet torlos. Kladow steht mit 2 Punkten auf Platz 15, Stralau bleibt mit 4 Zählern Vierzehnter.
Das Spiel des Tages sorgt für Diskussionen. Ben Toure bringt Wannsee früh in Führung, Bas gleicht für Marienfelde aus. Nach dem Wechsel dreht Codura die Partie für den Tabellenzweiten – ehe Mildebrath kurz vor Schluss das 2:2 erzielt.
Zwischenzeitlich jubelt Wannsee bereits über ein weiteres Tor: Vorwerk trifft per Kopf zum vermeintlichen 2:2, doch Schiedsrichter Levi Barthelemy erkennt den Treffer ab – offenbar wegen eines leichten Kontakts im Strafraum. Weder Linienrichter noch Gäste protestieren. Ein Video liegt vor (siehe unten). Auf Nachfrage vom Gastgeber erklärt der Leitende seinen Pfiff nicht. Marienfelde bleibt Zweiter (23 Punkte), Wannsee verharrt auf Rang zwölf (7 Punkte).
