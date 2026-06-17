Video: Ein verdammter Punkt!

Nur ein verdammter Punkt

Nächster Act des letzten Fußballwochenendes, Roßwein. Leider immer noch ohne die Caroline an der Seitenlinie. Aber wie es aussieht, sollte das der letzte Ausflug als Solist gewesen sein. An dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung und den Support vor Ort.

Lang ist‘s schon wieder her, dass wir hier in Roßwein waren. Damals, im September 2023, traf der Roßweiner SV in den heimischen Gefilden im Sachsenpokal auf den FSV Zwickau.

Ein großartiges Event, um zwei sympathische Mannschaften. Ein Pokalmärchen wurde es am Ende zwar nicht, aber man erzählt sich hier in Roßwein noch immer gern davon.

Das Video zu diesem historischen Pokalspiel gegen den FSV Zwickau in Roßwein, findet Ihr natürlich auf unserem Kanal.

Ganz so spektakulär war es an diesem Samstag im Juni 2026 nicht. Zu Gast war diesmal in dieser Kreisoberligapartie, der SV 29 Gleisberg. Bei dieser Elf ging es im Hier und Heute im wahrsten Sinne um alles. Nämlich um einen einzigen verdammten Punkt im Abstiegskampf.

Ob die Gleisberger diesen Kampf gewinnen konnten und auch in der kommenden Saison, lösen wir für Euch in diesem Video auf.

Trotz der Wetterkapriolen war das Stadion recht gut besucht. Rund 300 Zuschauer wurden gezählt. Wir haben die besten Szenen und Momente des Spiels zusammengefasst. Die Tore und Entscheidungen, ein wenig Slapstick gab es auch und selbstverständlich die O-Töne am Schluss.

Diesmal hat unser Sprecher Jon Becker dem Spiel seine Stimme verliehen.

Viel Spaß mit dem Bericht aus Roßwein. Bleibt schön sportlich und am Ball. Geht’s raus und spielt Fußball oder guck anderen dabei zu. Liken, hypen und kommentieren bitte nicht vergessen.