Video: Ein Fall für den roten Ball Schneeschlacht in Freital

Es hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag vielerorts geschneit. Auch Freital, unser Drehort für den Fußballsonnabend, hatte was davon abbekommen. Nicht viel, aber es reichte immerhin aus, um das Spielfeld ordentlich einzupudern. Ein klarer Fall für den roten Ball.

Zuvor gab es noch eine kurze Zeit der Ungewissheit, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Fünf Partien waren bereits vom Spielplan gestrichen worden, weil es in manchen Orten ordentlich runtergekippt hatte.

Wir saßen auf gepackten Equipmentkoffern. Dann kurz vor knapp, die erlösende Info. Das Spiel in Freital findet statt. Sicherlich nicht die optimalsten Bedingungen, aber immerhin sollte es für Spieler, Zuschauer und uns als Drehteam von oben gesehen trocken bleiben.

Die Gäste der Partie kamen aus Zorbau. Im Kader, der derzeit Erstplatzierte der Torschützentabelle. So einen Torgaranten kann man hier grad nicht wirklich gebrauchen. Die Freitaler müssen wieder Boden gutmachen. Sie brauchen Punkte.

Nach dem sehr guten Auftritt im Pokalspiel gegen Chemnitz, wo es der SC Freital zwar nicht in die nächste Runde schaffte, hatte man sich fest vorgenommen, den Schwung und das Selbstvertrauen mit in die Liga zu nehmen. Das war am vergangenen Wochenende auswärts auch schon mal direkt gelungen.

Und diesmal? Wieder ein Heimspiel, wo man punkten kann?