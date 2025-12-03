Hertha BSC Talentetrainer Stephan Schmidt – Foto: Privat

VIDEO-Doku: „Du kannst es schaffen“ – Vom Talent zum Profi Hertha-BSC-Talente-Trainer Stephan Schmidt verdeutlicht in Teil 1 und 2: Mit Technik, Geduld und Mut können Nachwuchsspieler ihren Weg in den Profifußball finden

Top-Experten wie Otto Addo, Per Mertesacker und Hannes Wolf machen deutlich: Der Weg zum Profi ist möglich, aber er erfordert Technik, Geduld, Mut und die richtige Unterstützung zu Hause. Schmidt betont, dass gerade in den frühen Jahren Technik und Spielfreude entscheidend sind. Fehler gehören dazu – und Rückschläge sind kein Ende, sondern oft die Grundlage späterer Stärke. Das zeigt auch das Beispiel von Nationalspieler Deniz Undav, der über Umwege zum Nationalspieler und Bundesliga-Profi wurde.