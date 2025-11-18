VIDEO: Die Rückkehr des Königs!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In vielerlei Hinsicht war das Sonntagsspiel ein ziemlich spezielles sportliches Ereignis. Es war einfach von allem.
Wir kehrten einmal wieder zurück an einen Drehort, der seine ganz eigene Geschichte geschrieben hatte.
Das Pokal-Halbfinale der letzten Saison zwischen dem TSV Rotation II und Blau-Weiß Zschachwitz e.V.. Auch dieses Spiel dürft Ihr Euch gern noch einmal anschauen. Es lohnt sich wirklich.
Am Sonntagvormittag wurde beim TSV Rotation der FV Dresden Süd-West e. V. erwartet. Darunter befanden sich auch ein paar Rückkehrer, allerdings eben im grünen Trikot. Der frühere Trainer von Rotation und ein paar Spieler waren nämlich zum anderen Ende der Stadt gewechselt und trafen nun erstmals in dieser Formation auf ihre früheren Kollegen in Schwarz-Weiß.
Die Partie wurde aber auch von einer weiteren Rückkehr geprägt. Zurück aufs Spielfeld durfte nämlich jener Spieler, der sich im seinerzeitigen Pokal-Halbfinale eine Rote Karte (1 von 3) einfing und infolge unglücklicher Gemengelage, sich zusätzlich eine Sperre von 7 Monaten eingehandelt hatte. Dass es sich um einen der Torgaranten handelt, sei hier auch erwähnt.
Der sonntägliche Wettbewerb war für 11 Uhr angesetzt. Für uns bedeutete das 7 Uhr aufstehen und spätestens 8.30 Uhr in den Startlöchern zu sein. Aber es hat sich wirklich gelohnt.
Es wurde ein großartiger Vormittag. Nachdem wir tags zuvor in Riesa ordentlich durchnässt worden waren, schenkte uns der Fußballsonntag zwischen Elbe und Leipziger Straße Sonne satt und einen strahlend blauen Himmel. Dieser freundliche Tag hatte auch zahlreiche Zuschauer angelockt, die für die richtige Stimmung sorgten.
Aufgrund der personellen Konstellationen, hatten wir mit einem ausgewogenen Spiel mit knappem Ausgang gerechnet. Aber seht gern selbst.
Wir haben die besten Szenen und Momente auf und neben dem Spielfeld für Euch zusammengestellt. Kommentiert durch unseren Sprecher Jon Becker. Alle Tore, alle Entscheidungen und die Stimmen nach dem Spiel.
Habt viel Spaß mit dem Video TSV Rotation und FV Dresden Süd-West e. V.. Lasst auch gern ein Kommentärchen da.
Eine großartige Woche für Euch. Einen schönen Feiertag.
Geht´s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu. Zum Beispiel morgen am Buß- und Bettag. Feldschlösschen – Pokal zwischen Dresden SpVgg Dresden West und @Löbtauer Kickers II-> Ort Saalhauener Straße 16:45Uhr