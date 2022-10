Video: Die PK nach dem Spiel von SW Essen gegen den KFC Uerdingen Seht, was die Trainer Alexander Voigt und Damian Apfeld nach dem 2:0-Sieg der Uerdinger zu sagen hatten.

Nein, ein rauschhaftes Fußballfest war es am Mittwochabend sicherlich nicht, das den knapp 800 Zuschauern zwischen ETB Schwarz-Weiß Essen und dem KFC Uerdingen beim 2:0-Sieg der Gäste am Uhlenkrug geboten wurde. Doch am Ende wird dem KFC Uerdingen das egal sein, auch ein stückweit egal sein müssen. Denn nach der zwischenzeitlichen Formdelle, von Krise sollte man da nicht sprechen, ist die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt wieder voll drin im Aufstiegsrennen. Nach Siegen gegen Velbert und ETB, also zwei direkte Gegner in der Spitzengruppe, ist der KFC als Dritter nur einen Zähler hinter Spitzenreiter VfB Hilden, der schon ein Spiel mehr absolviert hat und dem Zweiten SSVg Velbert.