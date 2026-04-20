Video: Die mit den Wölfen tanzen

Early in the Morning, hieß es bei uns am gestrigen Sonntag. Es ging nämlich bereits 7.00 Uhr in Richtung Oberlausitz. Genauer gesagt nach See, einem beschaulichen Örtchen, ca. 3 Km von Niesky entfernt.

Nach unserer ersten Begegnung mit den Seer Wölfen zum Pokal in Klippen-Boxdorf, die zugunsten der Seer Wölfe ausging, wollte das sportliche Wolfsrudel von uns ein Heimspiel für die Ewigkeit festgehalten haben.

In See steht man früh auf. Angestoßen wurde nämlich bereits 10.30 Uhr. Deswegen auch der frühe Aufbruch.

Nach einer wirklich guten Fahrt mit schönen landschaftlichen Eindrücken, kamen wir gegen 8.30 Uhr vor Ort an. Uns erwarteten neben perfekten Rahmenbedingungen für unsere Dreharbeiten, auch noch frisches leckeres Backwerk vom Bäcker, extra beschafft. So machten wir uns dann gut gestärkt ans Werk.

Der Ort hatte neben dem Vereinsgelände mit zwei richtigen Zuschauertribünen, auch sonst jede Menge zu bieten. Direkt gegenüber dem Stadion steht eine kleine hübsche Dorfkirche mit einem ziemlich klangvollen Gebimmel um jede volle Stunde.

Ein See spielt hier auch eine ziemliche Hauptrolle. Unmittelbar neben dem Vereinsgelände erstreckt sich ein ziemlich großer Teich. Eine Oase für Wasservögel, die wir auch samt ihrem Nachwuchs direkt vor die Kamera bekommen haben. Tatsächlich gibt es im Übrigen in den angrenzenden Wäldern Wölfe. Also Vierbeiner, die nicht Fußballspielen können. Da haben wir allerdings selbst keine Sichtungen gemacht. Wir haben uns an die Zweibeiner gehalten.

Kommen wir nun zu Partie. Die Gäste und Gegner des Spieltages kamen aus Neueibau. Der aufstrebende Verein steht ganz weit oben in der Tabelle und hat auch Aufstiegsambitionen. Gegen die Seer Wölfe hatte man sich allerdings zuletzt nicht wirklich gut durchsetzen können.

Es war ein schöner Nachmittag. Mit wieder vielen tollen Begegnungen. Am Ende des Tages bekam Caroline auch noch einen Blumenstraße von den Jungs. Einfach nur mega. Vielen lieben Dank!

Wir haben die besten Momente, auf und neben dem Spielfeld, alle Tore und Entscheidungen, sowie die Stimmen nach dem Spiel, in ein paar sportliche Videominuten gepackt. Kommentiert wurde das Ganze von unserem Sprecher Robert Rist.

Viel Spaß mit dem Video. Kommt gut durch die neue Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.