VIDEO: Derbysieg für Preussen II bei Wacker

Komplettes Spiel und alle vier Tore vom 3:1 online im bfcpreussentv Youtube LIVESTREAM

Heißes Derby an der Gallwitzallee. Unsere Zweite holt einen wichtigen Dreier im Aufstiegskampf der Bezirksliga Staffel 2 und erreicht 32 Punkte (Platz 3). Im Lankwitzer Derby gegen den Abstiegskandidaten 1.FC Wacker 1921 (neun Zähler) heisst es nach 94 Minuten 3:1. Brisanz liegt vor dem Duell in der Luft. Der Ex Trainer von Landesliga Absteiger Wacker Lankwitz stürmt in der aktuellen Saison für unsere Preussen: Dan Feldmann. Und der Knipser ist auch Mittelpunkt des Geschehens. In der 68. Spielminute, beim Stande von 1:1, wird Dan im Strafraum von den Beinen geholt (siehe Livestream Video unten). Der Gefoulte sollte nie selber schießen, dem Topgoalgetter (elf Tore in der laufenden Saison) ist es egal. Er will sein zwölftes Goal, und schickt eiskalt den Wacker Keeper in die falsche Ecke. Das Johan Gajda Team findet zurück auf die Siegerstraße, und setzt mit dem 3:1 (80., Richard Rumler) den Schlusspunkt. Lankwitz hatte in der zweiten Halbzeit ausgeglichen (65.), nachdem Vahit Engin nach einem Protesttor (siehe Livestream Video) für unsere Jungs die 1:0 Führung (6.) erzielte. Hier der LIVTICKER vom DFB