VIDEO: Der BFC Preussen ist wieder da

Fussball kann so einfach sein. Warum nicht immer so ? Das fragen sich viele unserer Fans seit Wochen, und die Antwort liefern unsere Jungs am Samstagnachmittag beim TSV Rudow. Nach dem schon sehr starken Pokalspiel gegen Blau Weiß 90 in der Woche gelingt dem BFC ein Befreiungsschlag mit dem 2:0 Auswärtssieg an der Stubenrauchstraße. Rudow hat zu Beginn der Partie zwei gute Möglichkeiten, aber der BFC erholt sich schnell. Nach einer Ecke vom starken Vincent Tloczynski steht Kapitän Burak Mentes frei in der Box, und knipst zur 1:0 Führung (29.). Zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung. Beiden Teams merkt man nach der Pause die Pokalspiele in der Woche an (Rudow unterliegt Regionalligist Viktoria 3:0, Preussen scheidet gegen Oberligist Blau Weiß 90 aus mit 5:2). Am Ende der Partie schlagen wir noch einmal zu: Der eingewechselte Joris Möller passt auf den eingewechselten Alexander Wuthe und es steht 2:0 (90.). Kurze Zeit später ertönt der Schlusspfiff vom gut Leitenden Rene Wolfger. Durch den Dreier rutscht das Daniel Volbert Team auf Tabellenplatz 15 vor (9 Zähler), und hat noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Da geht noch einiges. Hier die Stimmen der Trainer im VIDEO. Infos vom Spiel wie immer im LIVETICKER. Auch der Beitrag mit den Toren, Highlights und Stimmen auf unserem YOU TUBE KANAL bfcpreussentv ist online