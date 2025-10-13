Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Video: Das Gewicht in Kreipokal-Gold
Ritterspiele mit Ball und Kanonendonner von der Festung
Diesmal haben wir mal wieder Kreisligaromantik pur, und zwar aus Königsstein für Euch.
Am vergangenen Pokalwochenende ging es nämlich für den SV Königstein am Fuße des Pfaffensteins in die nächste Runde im Herrenkreispokal.
Zum Achtelfinale traten die Königsteiner zu Hause gegen die SG Kesselsdorf an. Der Gegner, zwei Ligen höher und auf Rang 6 in dessen Liga, würde mit Sicherheit eine Herausforderung werden.
Dass die Elf aus Königstein für eine Überraschung gut ist, und das nicht ausschließlich wegen der Platz-Besonderheiten, ist allerdings auch nichts Neues.
Wir waren daher gespannt, wie das Pokalspiel ausgehen würde und haben gebannt unsere Kameras auf das Spektakel draufgehalten.
Trotz Ferienreisezeit und zahlreicher anderer Eventangebote in der Umgebung, hatten es sich über 150 Zuschauer auf den Rängen gemütlich gemacht. Bei Bier, Bratwurst sowie gegrillten Steaks frisch aus der Landfleischerei, ließ es sich trotz des etwas launischen Herbstwetters recht gut aushalten. Neben dem regelmäßigen Publikum und den Fans beider Lager, hatten sich auch zufällig vorbeikommende Wandersleute unter die Zuschauer gemischt. Angelockt von den köstlichen Gerüchen und der einladenden Atmosphäre. Da verweilt man gern vor dieser malerisch herbstlichen Kulisse, um irgendein Fußballspiel anzuschauen.
Auch gegenüber auf der Festung war richtig was los. Hier wurde die restaurierte 300 Jahre alte „Starke Auguste“ abgefeuert und begleitete das Pokalspiel mit deftigen Salutschüssen. Leider in die andere Richtung, so dass wir davon keine Impressionen in unser Filmchen einweben können.
Was allerdings an Schüssen auf dem Königsteiner Edelgeläuf zusammenkam, haben wir für Euch in einem kurzweiligen Video zusammengestellt. Die besten Momente auf und neben dem Platz, alle Tore und die Stimmen nach dem Spiel.
Unser Sprecher, der Robert Rist, hat das Pokalspiel für uns trefflich kommentiert.
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß und freuen uns auf Eure Kommentare.
Da bereits das nächste Video in Arbeit ist, sagen wir einfach diesmal bis diese Tage.