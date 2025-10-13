Video: Das Gewicht in Kreipokal-Gold

Diesmal haben wir mal wieder Kreisligaromantik pur, und zwar aus Königsstein für Euch.

Am vergangenen Pokalwochenende ging es nämlich für den SV Königstein am Fuße des Pfaffensteins in die nächste Runde im Herrenkreispokal.

Zum Achtelfinale traten die Königsteiner zu Hause gegen die SG Kesselsdorf an. Der Gegner, zwei Ligen höher und auf Rang 6 in dessen Liga, würde mit Sicherheit eine Herausforderung werden.