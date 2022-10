Video: Das Debütanten-Duell

Am letzten Fussballsamstag beim SC Freital. Ein Herbsttag zum Verlieben. Frühlingserwachen pur, vor allem was das Wetter betraf. Ums Wiedererwachen ging es auch bei der 1. Männermannschaft des SC Freital. Es musste ein Erfolgserlebnis her.

Der Bock musste umgestoßen werden. Nach 4 Niederlagen in Folge, wollten die Freitaler an die anfänglichen Erfolge wieder anknüpfen.

Mit den Gästen der Partie aus Westerhausen, die im Übrigen eine fast 3 stündige Anreise hinter sich hatten, stellte sich ein interessanter Gegner ein. Der SV 1890 Westerhausen, war in dieser Saison genau wie der SC Freital, ganz frisch in die Oberliga aufgestiegen. Und genau wie die Freitaler, waren die Spieler aus Thüringen an Eilenburg und Krieschow gescheitert. Eine Schicksalsgemeinschaft auf Augenhöhe, die eine weitere Sache verband: Ein Sieg musste her.

Die erste Spannung löste sich jedoch bereits in der 2. Spielminute. Es entflammte ein Chancenfeuerwerk, was mit einem fabulösen Ergebnis endete.

Mehr verraten wir nicht. Wir wünschen Euch viel Spaß bei kurzweiligen spannenden Impressionen aus dem Johannes May - Stadion in Freital Hainsberg. Kommentiert hat das Oberliga-Spiel unser Kommentator Adrian Leyser.