VIDEO: "Bleibst du im Falle eines Abstiegs, Erkut?"

Hilalspor verpasst die Chance auf Punkte. Dabei sah es im Spiel bei Türkspor zwischenzeitlich gut aus für den Tabellenletzten. Der ging in der 14. Minute durch Onyemaobi in Führung. Der Winter-Neuzugang war es auch, der nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich das 1:2 erzielte. Doch in den Schlussminuten gab Hilalspor den Sieg aus der Hand. Zunächst sorgte ein Eigentor von Eke für den erneuten Ausgleich, in der Nachspielzeit traf Zardoshtian sogar noch zum Sieg für Türkspor. Die verabschieden sich damit wohl endgültig aus dem Abstiegskampf. Für Hilalspor rückt das rettende Ufer immer weiter in die Ferne.