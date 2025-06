Video: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin

Wir hatten einige Mondphasen zuvor bereits das Viertelfinale in Königstein mit der Kamera verfolgt. Glashütte konnte sich behaupten und entriss den Königsteinern das Halbfinaltiket.

Zunächst ging es aber erst einmal nach Markersbach im Bahratal und damit in die Heimat des SC Einheit Bahratal-Berggießhübel e.V. . Der Verein hatte nämlich den Zuschlag erhalten und durfte das Kreispokal-Finale ausrichten.

Nun waren wir natürlich auf das Finale maximal gespannt. Glashütte kann jetzt nicht so wirklich auf große Preise in der Vergangenheit zurückblicken. Als Gegenpart im Finale hatte sich der VfL Pirna Copitz die Zweite qualifiziert. Am vergangenen Samstag war es dann soweit. Finaaaaaaaaaaaaaaleeeee.