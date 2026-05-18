Video: Bärenstarkes Pokalfinale in Torgau

Das lange Pokalfinalwochenende startete für uns bereits am vergangenen Mittwoch. Unser erster Einsatz führte uns mal wieder in neue Gefilde, nämlich nach Torgau. Konkret ins Hafenstadion Torgau oder auch bekannt als Spiel- und Sportpark Torgau.

Im Hafenstadion werden jedes Jahr die TZ-Bärenpokal-Finalspiele ausgerichtet. Die Rahmenbedingungen sind einfach perfekt. Darüber hinaus finden regelmäßig jede Menge sportliche Events in verschiedenen Sportarten statt, die allesamt nichts mit Fußball zu tun haben. Hobby-Horsing gehört übrigens nicht dazu, falls das jemand fragen wollte.

Angestoßen wird hier traditionell zur Champions-League-Time um 20.45 Uhr und selbstverständlich begleitet von dieser legendären Hymne.

Aufgrund der späten Spielzeit sind wir ganz entspannt am Nachmittag kurz nach 16.00 Uhr in Dresden losgefahren, in dem wahnwitzigen Irrglauben, jede Menge Zeit zu haben. Die Anfahrt wurde jedoch zur Odyssee. Achtung Spoiler: Die Rückfahrt auch. Stau, Sperrungen, Umleitungen. Zumindest kennen wir jetzt gefühlt den gesamten Landkreis inklusive einer Ortschaft namens „Schwarzer Kater“.

Nach dem wir die von Unwettern begleitete Irrfahrt hinter uns gebracht hatten, kamen wir endlich vor Ort an. Hier wurden wir herzlichst empfangen und perfekt supportet. Vielen Dank an dieser Stelle.

In diesem Finale des TZ-Bärenpokals standen sich der ESV Delitzsch zum einen und der Blau-Weiß Wermsdorf zum anderen gegenüber.

Was uns da spieltechnisch erwarten würde, davon hatten wir keine Vorstellung. Diese bekamen wir erst in den darauffolgenden 90 Minuten.

In der regulären Spielzeit wurde ein Pokalsieger ausgelobt. Wer den Pokal mit nach Hause nehmen durfte und sich ordentlich feiern ließ, erfahrt Ihr in unserem Video.

Wir haben für Euch die besten Momente und Szenarien auf und neben dem Platz, die Entscheidungen und die Stimmen nach dem Spiel in ein paar sportliche Minuten komprimiert. Unser Sprecher, der Robert Rist, hat dem Spiel wieder seine Stimme geliehen.

Für alle DSDS-Fans wartet eine Überraschung. Es wird nämlich auch ein ganz besonderes Wiedersehen geben.

Und jetzt Film hab. Viel Spaß mit dem Video und bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.