Video: Auswärtsspiel "..ganz Halle liebt den VfL...."

Am vergangenen Sonntag, ging es für den SC Freital nach Halle zum VfL Halle 96.

Eigentlich standen für das TEAM Rabenfront viele interessante Partien zur Auswahl, aber mit Mannschaftsbus die freitaler Jungs begleiten, war dann doch schon sehr verlockend. Letztes Jahr mit Budissa zum RW Erfurt war schon Super.

Also packte ich früh am Morgen meine Kamera und das kleine Equipment zusammen und fand mich ungefähr 9.30 Uhr in Freital ein. Als jeder auf seinem Platz saß, ging es pünktlich und bei guter Stimmung los.

Der Sport-Echo-Wirt Heiko hatte noch schnell ein perfektes Catering angeliefert und somit war sogar für das leibliche Wohl unterwegs gesorgt. Immerhin hatten wir eine Wegstrecke von fast 150 Kilometern zurückzulegen, was eine Fahrzeit von wenigstens 1 Stunde 30 bedeutet. Aber wir hatten Glück, denn sowohl auf der Hinfahrt, als auch auf der Rückfahrt, fanden die Unfälle entweder hinter uns statt oder auf der Gegenfahrbahn statt. Teilweise sogar mit Vollsperrung. Und da wird einem auch bewusst, was die Spieler und Vereine jedes Wochenende auf sich nehmen. Alles für ein Hobby. Alles für die Leidenschaft zum Fußball. Hut ab.

In Halle angekommen, wurden wir locker und gastfreundschaftlich empfangen. Sowohl der Verein, als auch seine Anhänger, waren richtig gut drauf und angenehme Zeitgenossen. Die Fans der Hallenser sorgten für gute Stimmung während des Spiels und so war es eine insgesamt tolle Atmosphäre.

Zum Spiel wollen wir an dieser Stelle gar nicht so viel sagen, schaut selbst. Wir lassen die Bilder einfach mal umkommentiert. Viel Spaß und eine sonnige Woche.

