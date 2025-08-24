Video: Auftakt-Feuerwerk im Sportpark

Wir waren zu einem sportlichen Stell-Dich-ein gerufen worden. Das Derby zwischen dem FSV Dippoldiswalde und dem SV Glashütte e. V. stand an.

Freitagabend im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Genauer gesagt in Dipps, wie der Dresdner liebevoll die Pforte ins Gebirge nennt.

Wir waren sehr gespannt und haben gern unsere Kameras auf das Geschehen draufgehalten. Es würde bestimmt auch diesmal recht heiter werden.

Das letzte Aufeinandertreffen hatte es ins sich. Es gab ein 5 zu 2 für Dippoldiswalde und 3 Rote für Glashütte.

Wettertechnisch war es allerdings weniger heiter. Es blies eine steife Brise durch den Canyon. Es war gefühlt ein Abend im Oktober. Die Winterjacken wurden ausgepackt und obwohl es anfänglich übertrieben schien, man kam nicht ins Schwitzen und der Neid derer, die das Klima falsch eingeschätzt hatten, war uns gewiss.

Nichtsdestotrotz waren zu diesem Flutlichtspiel ganz ein paar Zuschauer gekommen. Über 450 wurden gezählt. Das sehen die Dippser auch nicht alle Tage.

Die Glashütter waren natürlich auch vielzählig daran beteiligt. Die Stimmung war trotz der rauen Bedingungen großartig. Ein richtiges Fußballfest, was nicht zuletzt auch an dem Spielverlauf selbst lag. Aber seht selbst.

Freut Euch auf spannende sehenswerte sportliche Momente. Wir haben die besten Szenen, Entscheidungen und die insgesamt 6 Tore, sowie die Stimmen nach dem Spiel für Euch zusammengestellt. Unser Sprecher Jon Becker hat das Spielgeschehen für uns kommentiert und fachlich eingeordnet.

Viel Spaß mit diesem Video. Wir freuen uns auf Eure Kommentare. Gebt gern ein Feedback. Einen schönen Sonntagabend und einen perfekten Wochenstart für Euch.