Video: Aufreger-Elfer bei Delay Sports, Marienfelde II patzt

In der Bezirksliga-Staffel 2 patzt Spitzenreiter FC Stern Marienfelde II beim VfB Berlin 1911, während die Verfolger Delay Sports, Spandauer FC Veritas, Bosna Berlin und Lübars gewinnen. Delay profitiert von einem fragwürdigen Elfmeter (auf Spielbericht klicken um zur Video-Playlist zu gelangen, die Szene findet ihr vor dem 1:2). Im Tabellenkeller kassiert Stern Britz die nächste deutliche Niederlage. Der 12. Spieltag der Bezirksliga St.2 bringt viel Bewegung hinter dem immer noch führenden FC Stern Marienfelde II. Delay Sports Berlin und Bosna Berlin feiern klare Auswärtssiege, Veritas dreht ein enges Spiel in Wittenau, Lübars siegt dank eines Dreierpacks von Schareina bei Sparta II. Unten geraten Stern Britz und Concordia Wilhelmsruh weiter unter Druck, Traber Mariendorf verspielt eine Pausenführung. Alle Spiele in der Nachschau

Tabellenführer Stern Marienfelde II tut sich beim VfB Berlin 1911 schwer. Kurz vor der Pause sorgt Devakov für die Führung der Gastgeber. Direkt nach Wiederbeginn gleicht Schmidt für den Spitzenreiter aus. In der Schlussphase dreht Gerighausen die Partie zunächst zugunsten von Marienfelde II, das 1:2 würde drei weitere Punkte bedeuten. Doch in der Nachspielzeit schlägt Klaucke für den VfB zurück und stellt auf 2:2. Marienfelde bleibt trotz des späten Ausgleichs mit klaren sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, der VfB stabilisiert sich im oberen Mittelfeld.

Sparta Lichtenberg II geht kurz vor der Pause durch Zimmer in Führung. Fast im direkten Gegenzug gleicht Schareina für Lübars aus, mit 1:1 geht es in die Kabinen. Nach gut einer Stunde trifft Schareina erneut und dreht das Spiel zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit macht der Lübarser Stürmer mit seinem dritten Tor den 1:3-Endstand perfekt. Lübars festigt dadurch Rang sieben und hält Anschluss an das obere Drittel, Sparta II bleibt im dicht gedrängten Mittelfeld stecken.

Traber Mariendorf erwischt den besseren Start: Abdallah erzielt das 1:0, kurz darauf gleicht Ragab für Charlottenburg aus. Noch im ersten Durchgang bringt Aslan die Hausherren wieder in Front, mit 2:1 geht es in die Pause. Nach dem Wechsel schaltet Charlottenburg II jedoch einen Gang hoch: Zunächst sorgt Voorhees für das 2:2, später trifft erneut Ragab zum 2:3. In der Nachspielzeit setzt Wank den Schlusspunkt. Traber bleibt damit im unteren Tabellendrittel, während Charlottenburg II wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einsammelt.

Wittenau geht durch Riemer in der ersten Viertelstunde in Führung. Kurz darauf gleicht Dzeladin für Veritas aus. Noch vor der Pause dreht Uslucan die Partie zum 1:2. Früh im zweiten Durchgang erhöht Aydin auf 1:3. In der Schlussphase verkürzt Ejder zwar noch einmal auf 2:3, doch Veritas bringt den knappen Vorsprung über die Zeit. Spandau bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer Marienfelde II, Wittenau verharrt im Mittelfeld.

Die Partie beginnt turbulent: Zunächst bringt Ernst Delay Sports in Führung, kurz danach stellt Gerlach für GW Neukölln auf 1:1. Kurz vor der Pause sorgt Brossmann für die erneute Gästeführung. Mit einem fragwürdigen Elfmeter (in der Videoplaylist auf dem Spielbericht). Nach dem Seitenwechsel gleicht Etemi zunächst zum 2:2 aus. Danach aber zieht Delay davon: Erst trifft Brossmann erneut, dann erhöht Friede, ehe Brossmann in der Nachspielzeit seinen dritten Treffer markiert. Delay Sports bleibt damit als Dritter im direkten Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Marienfelde II und Veritas, GW Neukölln bleibt zwar oben dran, verpasst aber den Sprung auf Rang zwei.

Karimou bringt Bosna Berlin schon früh auf Kurs und stellt den Pausenstand von 0:1 her. Nach dem Seitenwechsel erhöht Cakmak etwa zur Mitte der zweiten Halbzeit auf 0:2. Wenig später sorgen Salihovic und erneut Karimou binnen kurzer Zeit für die Treffer drei und vier der Gäste. In der Nachspielzeit legt Cakmak noch einmal nach. Fast mit dem Schlusspfiff betreibt Weber für Concordia Wilhelmsruh Ergebniskosmetik. Bosna festigt mit dem Auswärtssieg seinen Platz in der Spitzengruppe, Concordia bleibt als Vorletzter tief im Abstiegskampf.

Grünau legt einen perfekten Start hin: Zunächst trifft Baum zum 1:0, kurz darauf erhöht Grabowski. Noch im ersten Abschnitt legt Baum seinen zweiten Treffer nach – zur Pause steht es 3:0. In der Schlussphase bauen Mittermüller und Reinhold das Ergebnis weiter aus. Der Grünauer BC verschafft sich mit dem klaren Heimsieg Luft im Tabellenkeller, während Schlusslicht Stern Britz weiter bei nur einem Punkt bleibt.