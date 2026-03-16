Video: 700 Zuschauer beim Zittau-Derby

Zwischen Eichenwald und Neiße liegt ein herrliches sportliches Kleinod. Ein wahres Paradies für Ground Hopper. Das Weinauparkstadion, die Heimat des VfB Zittau, mit der wohl ältesten Sporttribüne Deutschlands. Im Hintergrund die Gebirgskette des Zittauer Gebirges und das angrenzende Nachbarland. Herrlich!

Hier stand nach langer Zeit ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm. Das Derby zwischen dem VfB Zittau und dem ESV Lok Zittau vor eben dieser Kulisse. Dorthin hatte man uns gerufen und wir sind der Einladung sehr gern gefolgt. Für dieses Sportereignis hatten wir die ursprünglichen Pläne verworfen und sind am frühen Vormittag dorthin gefahren.

Nach knapp anderthalb Stunden störungsfreie Fahrt waren wir vor Ort. Allein das Ankommen war eine Offenbarung. Eine kleine Asphaltstraße eingesäumt von riesigen alten Eichen, die auf die Straße zu springen drohten, schlängelte sich die schmale Allee um eine herrliche Parkanlage bis sie schlussendlich das Stadiongelände erreicht.

Im Stadion herrschte schon rege Betriebsamkeit und es duftete bereits köstlich nach Gegrilltem. Wir wurden herzlichst und gastfreundlich in Empfang genommen. Besten Dank und viele Grüße an dieser Stelle nach Zittau. Für die beste Kameraperspektive brauchte es hier keinerlei Aufbauten. Die Sporttribüne verfügt über eine Art Loge, einem etwas vorgebauten Balkon, der sich perfekt für die Arbeit der Hauptkamera eignete.

Die Partie wurde mit Spannung erwartet. Aufregung und Vorfreude lag in der Luft. Die Macht vom Dreiländereck gegen die Macht vom Kummersberg, wie sich beide Vereine jeweils ein kämpferisches Pseudonym verliehen haben, ringen um die sportliche Vormachtstellung.

Die Gäste zogen zur Untermalung dessen mit einem Fanmarsch ins Stadion ein. Man hörte sie schon, bevor man sie kommen sah. Ein Schwarm Enten suchte im Tiefflug das Weite, als die ersten Böller krachten.

Für die zünftige Stimmung war also schon mal gesorgt. Das Ereignis hatte am Ende fast 700 Zuschauer in die Arena gelockt. Auch das Wetter war gnädig geblieben.

Am Ende gab es ein klares Statement. Was auf dem Rasen und rings rum geschah, haben wir für Euch in ein paar kurzweiligen Minuten festgehalten. Unser Sprecher Robert Rist hat das Derby für uns kommentiert und eingeordnet.

Viel Spaß diesmal mit der Landskron Oberlausitzliga.