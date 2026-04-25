Vidak räumt vor dem Spiel in Denklingen mit einem Mythos auf

Läuferisches Vorbild und noch dazu extrem treffsicher: Aleksandar Demonjic (l.) hat für den SV Planegg-Krailling bereits 28 Tore erzielt. – Foto: Dagmar Rutt

Vidak führt aus: „Mannschaften vom Land denken über solche aus der Stadt, dass sie ganz gefällig kicken können, aber nicht so viel laufen und kämpfen und dass sie leicht reizbar sind. Und Mannschaften aus der Stadt denken über solche vom Land, dass sie robust sind, viel kämpfen, beißen, kratzen und auch foulen. Meines Erachtens sind beide Denkweisen falsch.“

Es ist noch nicht lange her, da hat Pero Vidak eine kleine Philosophiestunde mit seinen Spielern abgehalten. „Ich habe ihnen erklärt, was Landmannschaften von Stadtmannschaften denken und umgekehrt“, berichtet der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Planegg -Krailling. Sein eigenes Team rechnet er zur letzteren Kategorie hinzu, wenngleich Planegg freilich offiziell nicht zum Münchner Stadtgebiet zählt.

Wenn der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd an diesem Sonntag (14 Uhr) beim akut abstiegsbedrohten VfL Denklingen im Landkreis Landsberg gastiert, will Vidak die Köpfe seiner Spieler also möglichst von dieser Philosophie reinwaschen. Bereits vor dem Nachholspiel am Mittwoch in Raisting, als der SVP seinen Angstgegner mit 5:1 bezwang (wir berichteten), hatte der Coach der Schwarz-Blauen besonders viel Einsatz von seinen Mannen gefordert, um am Ende jubeln zu können.

„Gerade gegen Landmannschaften müssen wir mindestens so viel laufen und kämpfen wie der Gegner“, so Vidak. „Dann sehe ich die Vorteile auf unserer Seite.“ Am Mittwoch klappte dies in der Endabrechnung ganz hervorragend. Auch weil Toptorjäger Aleksandar Demonjic einmal mehr als läuferisches Vorbild vorangegangen war.

Am Sonntag wollen die Planegger denselben Einsatz zeigen, um die nächsten drei Punkte vom Land in die Stadt zu stibitzen. Doch gewarnt ist der Favorit in jedem Fall: In der vergangenen Saison verlor der SVP sein Heimspiel gegen Denklingen im Saisonendspurt überraschend und unglücklich mit 0:1. Auch wegen dieser Niederlage verpasste Vidaks Team die Aufstiegsrelegation zur Landesliga hauchdünn.

Bessere Erinnerungen hat der Trainer an das Hinspiel in dieser Saison, als sich seine Elf mit einem 3:0-Heimsieg für die bittere Pleite revanchierte, und vor allem an das Hinspiel der vergangenen Saison. Vor anderthalb Jahren gewann Planegg beim VfL deutlich mit 4:0. Und: „Wir waren sehr angetan von der Beschaffenheit des Platzes“, schwärmt Vidak noch heute.

Auf ebenjenem will der SVP am Sonntag den dritten Sieg in seiner aktuellen Englischen Woche einfahren und diese somit mit der Maximalausbeute von neun Punkten abschließen. Dann wäre ihm Relegationsplatz zwei bei acht Punkten Vorsprung und drei verbleibenden Spielen nur noch rechnerisch zu nehmen.

Zumal der direkte Vergleich mit dem TSV Gilching auf Rang drei ebenfalls für Planegg spricht. Lässt der härteste Verfolger am Sonntag parallel beim SV Ohlstadt Punkte liegen, ist den Würmtalern Platz zwei sogar bereits sicher. Und im Optimalfall könnte der SVP dann noch mal ganz oben angreifen.