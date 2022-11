Victorias Interimslösung: U23-Coach Joshua Krause wird Ligatrainer Joshua Krause: „Voller Fokus auf die Ligamannschaft.“

Am 17. November verkündete der Oberligist SC Victoria Hamburg, dass Cheftrainer Sören Titze aus persönlichen Gründen per sofort zurückgetreten war. Beim anschließenden Punktspiel gegen den Niendorfer TSV (5:2) coachten der Ligamanager Nico Sorgenfrey und der technische Direktor Guido Weber das Team. Nun wurde für die noch anstehenden drei Partien bis zur Winterpause vorerst eine Interimslösung gefunden. Der bisherige U23-Trainer des SCV rückt in die Oberliga auf.

In einer am Dienstagmittag von Nico Sorgenfrey verfassten Pressemitteilung des Vereins heißt es:

„Letzte Woche mussten wir berichten, dass Sören Titze per sofort vom Amt des Cheftrainers zurückgetreten ist. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass sich Joshua Krause (27), der aktuell unsere U23 in der Landesliga coacht, kurzfristig bereiterklärt hat, die Verantwortung als Trainer unserer Ligamannschaft für die letzten drei Spiele des Jahres zu übernehmen. Ihm gilt der Dank und unsere gesamte Unterstützung.



Joshua wurde der Mannschaft vorgestellt und hat gestern bereits das erste Training geleitet. Er hat sehr gute Arbeit bei unserer zweiten Mannschaft geleistet. Joshua wir dem Team neue sowie frische Impulse geben und hat sich diese Chance mehr als verdient.



In den kommenden Wochen werden sich die Verantwortlichen der Ligamannschaft mit einer langfristigen Lösung für das Traineramt beschäftigen. Über den Stand dieser Aktivitäten werden wir berichten.“



Auf Nachfrage bestätigte Joshua Krause, dass er seinen Fokus in den nächsten Wochen voll und ganz auf die Ligamannschaft legen wird. Das bedeute auch, dass er nur noch Victorias 1. Herren trainiere. In der U23 steigt somit der bisherige Co-Trainer Philip Dehnbostel zum Chefcoach auf.