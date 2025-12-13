Victoria wirft Altona 93 aus dem Pokal

Der SC Victoria Hamburg hat im Achtelfinale des Lotto-Pokals für eine Überraschung gesorgt. Der Oberligist setzte sich an der Hoheluft mit 1:0 gegen den klassenhöheren Regionalligisten Altona 93 durch und zog verdient in die nächste Runde ein.

Die Entscheidung fiel früh. Bereits in der 8. Minute nutzte Victoria eine Unachtsamkeit nach einem Einwurf: Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld verlängerte ein Altonaer Verteidiger den Ball unglücklich, sodass Sönke Meyer am langen Pfosten frei zum Abschluss kam und aus kurzer Distanz präzise ins kurze Eck traf. Es blieb das einzige Tor der Partie – und das Ergebnis einer konzentrierten Anfangsphase der Gastgeber. Altona 93 tat sich über die gesamte Spielzeit schwer, aus dem eigenen Ballbesitz echte Gefahr zu entwickeln. Zwar hatten die Gäste optisch mehr Spielanteile, klare Chancen erspielten sie sich jedoch kaum. Die wenigen Annäherungen entstanden überwiegend nach Standardsituationen oder Distanzversuchen, die von der gut organisierten Defensive Victorias konsequent verteidigt wurden.