Victoria St. Wendel krönte erste Saison mit Titel Die Harte Arbeit wurde mit dem Aufstieg belohnt von Hans-Joachim Pink · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Nur zwei Pflichtspielniederlagen, dazu ein Wahnsinnstorverhältnis von 148:16! Dies ist die beeindruckende Bilanz der neu gegründeten Victoria aus St. Wendel. Doch wer glaubt, dass das Erringen der Meisterschaft für die Victoria eine Selbstläufer war, der hat sich getäuscht.

Am 29. Spieltag, als die Victoria mit 10:2 gegen die SG Hirstein-Mosberg gewann, war der Titel unter Dach und Fach. Nach der Überreichung des "Meistertellers", wurde natürlich gebührend gefeiert, doch Spielertrainer Luca Schmidt und sein Co-Trainer Jochen Meiser, wollten auch noch das letzte Spiel in Gronig gegen die SG Oberes Bliestal II gewinnen. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg, kam das darauf folgen Pfingstwochenende für die Feierlichkeiten wie gerufen. Die offizielle Meisterfeier soll Anfang Juni statt finden. Das die Victoria, gleich im ersten Jahr nach der Neugründung des Vereines Meister werden wird, damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Hier muss man einfach mal den Verantwortlichen ein großes Lob zollen. Luca Schmidt, der Spielertrainer: "Das Hauptproblem war, aus guten Spielern eine Mannschaft zu formen, die sich in der Spitze behaupten kann. Aber bei den Planungen, die sehr umfangreich waren, blieben zunächst noch einige anderen Fragen offen. Auf welchem Sportplatz wird gespielt, gibt es ein Clubheim oder die Frage nach den Trikots. Es waren schon einige Widrigkeiten, die die Konkurrenz aus Scheuern oder Steinberg-Walhausen so nicht kannten. Natürlich hatten wir eine qualitativ gute Mannschaft, doch damit steigt man noch nicht auf."

Vor allem nach der Winterpause, insbesondere nach dem 0:0 gegen Scheuern, läuteten bei der Victoria die Alarmglocken. Doch der Verein reagierte. Mit Patrick Ackermann, Lukas Kölsch, Arthur Mielczarek und Djibril Diallo konnten Spieler verpflichtet werden, die dem Verein mit ihrer Erfahrung und jeder Menge Qualität weiter geholfen haben. Ab diesem Zeitpunkt lief es besser. Im Top-Spiel gegen die SG Steinhausen-Walhausen, welches vor der Rekordkulisse von über 1000 Zuschauern mit 7:1 gewonnen wurde, bot die Victoria eine Gala-Vorstellung und unterstrich eindeutig ihre Meisterambitionen. In der neuen Spielklasse, der Bezirksliga Blies/Nahe, muss man die Victoria zu den Meisterschaftsfavoriten zählen. Kein Wunder. Betrachtet man die Liste der Neuzugänge, dann muss die Konkurrenz auf der Hut sein. Mit Luca Schmidt, der in der abgelaufenen Saison mit 51 Toren und 31 Assists bester Torschütze war und Patrick Ackermann ist die Offensive schon sehr gut besetzt. Doch jetzt gesellt sich auch noch Björn Recktenwald dazu, der ab dem Sommer der "Königstransfer" der Victoria aus St. Wendel sein wird. Luca Schmidt zur Neuverpflichtung von Björn Recktenwald: "Björn ist ein alter Weggefährte von mir aus der Jugend. Natürlich freue ich mich mit ihm zusammen zu spielen."