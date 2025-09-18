Victoria Seelow und FSV 63 Luckenwalde II möchten weiße Weste behalten

Die Landesliga Süd geht in den 4. Spieltag. Tabellenführer SV Victoria Seelow und Verfolger FSV 63 Luckenwalde II haben ihre bisherigen Spiele allesamt gewonnen und stehen erneut vor anspruchsvollen Aufgaben. Auch im Tabellenkeller kommt es zu richtungsweisenden Duellen.

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH

Der VfB Trebbin wartet noch auf den ersten Saisonsieg und steht nun gegen den VfB Hohenleipisch unter Druck. Trebbin verlor zuletzt 2:4 in Seelow, trotz Toren von Paul Göring in der 14. Minute und Philipp Pollow in der 74. Minute. Hohenleipisch dagegen feierte ein wahres Torfestival gegen Lübben: Felix Kniesche erzielte dabei gleich vier Treffer, dazu trafen Florian Vogt und David Mehnert beim klaren 6:1-Heimsieg. Die Gäste reisen als Favorit an, während Trebbin dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. ---

Für den SV Grün-Weiß Lübben wird die Luft immer dünner. Der Absteiger kassierte zuletzt ein herbes 1:6 in Hohenleipisch, einzig Philipp Stiller konnte mit seinem Tor in der 47. Minute für einen kurzen Hoffnungsschimmer sorgen. Nun trifft Lübben auf die Reserve des VfB 1921 Krieschow, die sich beim 2:2 gegen Eisenhüttenstadt nach Toren von Manuel Seibt in der 54. Minute und Lucas Künzel in der 86. Minute einen Punkt sicherte. Krieschow II will sich oben festsetzen, während Lübben weiter nach dem ersten Saisonsieg sucht. ---

Der FC Eisenhüttenstadt steht nach dem 2:2 in Krieschow vor einer echten Bewährungsprobe. Martin Mangabo Ongori brachte das Team in der 14. Minute in Führung, Tom Rönsch erhöhte in der 44. Minute, doch am Ende reichte es nicht zum Sieg. Mit der SG Phönix Wildau 95 wartet nun eine Offensivmacht, die beim 8:0 gegen Lauchhammer ein Feuerwerk zündete. Ronny Brendel traf doppelt, Phillip Damm steuerte ebenfalls zwei Treffer bei, dazu waren Serhii Pavlovych, Morris Marten Wiechert, Rico Gladrow und Liam Löschke erfolgreich. Eisenhüttenstadt braucht eine stabile Defensive, um gegen Wildau zu bestehen. ---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 15:00 PUSH

Für den FC Lauchhammer wird es nach dem 0:8 in Wildau nicht einfacher. Die Mannschaft ist mit 2:15 Toren der Tabellenzwölfte und trifft nun auf den ungeschlagenen FSV 63 Luckenwalde II. Die Gäste untermauerten ihre Topform mit einem 7:0 gegen Döbern, als Justin Ullmann, Steven Demgensky (zweimal), Tom Granitza, Fabio Schweigert, Neo Passow und Peer Heinze trafen. Während Lauchhammer um Schadensbegrenzung bemüht sein wird, könnte Luckenwalde II mit einem weiteren Sieg seine Top-Position festigen. ---

Der SV Döbern steckt tief in der Krise und kassierte zuletzt ein 0:7 bei Luckenwalde II. Nun geht es gegen den 1. FC Guben, der beim 1:3 gegen Wacker Ströbitz trotz eines Treffers von Luis Hovestadt in der 60. Minute leer ausging. Döbern wartet nach drei Spielen noch immer auf den ersten Punkt, während Guben mit bislang nur drei Zählern ebenfalls im Tabellenkeller festhängt. Ein Sieg wäre für beide Teams enorm wichtig, um nicht früh den Anschluss zu verlieren. ---

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 SG Großziethen Großziethen 15:00 PUSH

Der SV Wacker 09 Ströbitz empfängt die SG Großziethen und geht nach dem 3:1 in Guben mit breiter Brust in das Duell. Richard Lampel traf doppelt, Luis Hovestadt sorgte für den dritten Treffer, auch wenn ein Eigentor von Max Pilzecker für Spannung sorgte. Großziethen erlebte zuletzt ein Wechselbad der Gefühle beim 3:3 gegen Wernsdorf. Dennis Vogler brachte das Team in der Nachspielzeit per Elfmeter in Führung, ehe Gordan Griebsch in der 90.+6 Minute ebenfalls vom Punkt ausglich. Ströbitz will nun zu Hause nachlegen, während Großziethen den ersten Sieg anpeilt. ---

Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 geht nach dem 3:3 gegen Großziethen in das Duell mit dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Patrick Jahn hatte mit einem Doppelpack früh für eine klare Führung gesorgt, doch am Ende reichte es nur zu einem Punkt. Brieske feierte dagegen einen knappen 1:0-Sieg gegen Erkner, als Danny Knoppik in der 17. Minute das goldene Tor erzielte. Mit bislang sieben Punkten ist Brieske oben dabei, während Wernsdorf seine Unentschieden-Serie beenden möchte. ---

Morgen, 19:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner SV Victoria Seelow Seelow 19:00 live PUSH