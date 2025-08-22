Victoria Seelow startet mit Heimsieg gegen FC Eisenhüttenstadt

Mit einem starken Auftritt hat der SV Victoria Seelow heute den ersten Spieltag der Landesliga Süd eröffnet. Vor 212 Zuschauern sicherten die Gastgeber gegen den FC Eisenhüttenstadt einen 2:0-Erfolg und setzten damit ein erstes Ausrufezeichen.

Beide Teams gingen hochmotiviert in die Partie, suchten von Beginn an die Zweikämpfe und versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Nach dem Seitenwechsel übernahm Victoria Seelow mehr und mehr die Kontrolle. In der 75. Minute war es Lennard Flaig, der den Bann brach und sein Team mit dem 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer gab den Gastgebern Rückenwind. In der 87. Minute sorgte erneut Lennard Flaig mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Mit dem 2:0-Endstand feierte Victoria Seelow einen erfolgreichen Start in die neue Saison. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf VfB Trebbin VfB Trebbin 14:00

Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 landete in der vergangenen Saison am Ende Platz 6. Nun kommt der VfB Trebbin, der die Staffel gewechselt hat und zuletzt im Norden um Punkte gekämpft hat. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00

Die SG Phönix Wildau 95 landete in der Vorsaison mit Platz 11 im unteren Mittelfeld. Am ersten Spieltag empfangen die Wildauer den SV Wacker 09 Ströbitz, der auf Rang 10 knapp vor ihnen abschloss. Beide Vereine kennen sich gut, sodass ein umkämpftes Duell zu erwarten ist. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SV Döbern SV Döbern 15:00

Der VfB Krieschow II sicherte sich in der letzten Saison als Zwölfter den Klassenerhalt, musste aber einige Rückschläge hinnehmen. Mit dem SV Döbern kommt nun gleich zum Auftakt der Tabellendritte der Vorsaison, der nur knapp hinter der Spitze landete. Es wird ein interessanter Vergleich. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00

Der VfB Hohenleipisch 1912 beendete die Vorsaison auf einem 5. Platz. Nun trifft er zum Saisonstart auf den FC Lauchhammer, der nach dem Aufstieg als Neunter einen sicheren Platz im Mittelfeld erkämpfte. Zwei Teams, die 2024/2025 erfolgreich auftraten, stehen sich nun gegenüber. ---

Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg geht als Aufsteiger in die Landesliga Süd. Zum Start wartet gleich der SV Grün-Weiß Lübben, der aus der Brandenburgliga abgestiegen ist und sich nun in der neuen Liga etablieren muss. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die mit ganz unterschiedlichen Ausgangslagen an den Start gehen. ---

Die Reserve des FSV 63 Luckenwalde spielte 2024/2025 eine starke Saison und erreichte Rang 4. Nun empfängt die Mannschaft zum Auftakt den 1. FC Guben, der als Siebter im soliden Mittelfeld landete. Ein spannendes Duell zweier etablierter Teams mit guter Vorsaison-Bilanz. ---

Morgen, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen FV Erkner 1920 FV Erkner 16:45