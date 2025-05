Victoria Seelow muss nach Krieschow, Miersdorf erwartet Lauchhammer

Das Hinspiel entschied Ströbitz mit 1:0, nun will Wernsdorf Revanche. Die Gäste zeigten sich zuletzt formstark – 3:1 gegen Wildau – und haben mit 41 Punkten wieder Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Ströbitz hingegen holte zuletzt ein deutliches 5:1 in Fürstenwalde und ist auf Rang elf geklettert. Beide Mannschaften haben sich stabilisiert – ein enges Duell ist zu erwarten.

Das Hinspiel gewann Hohenleipisch mit 5:2 – zuletzt feierte das Team ein 7:2-Schützenfest in Lauchhammer. Wildau hingegen verlor mit 1:3 in Wernsdorf und stagniert im Mittelfeld. Besonders gefährlich: Marvin Groll und Janek Christian Müller in der Offensive der Gäste. Hohenleipisch will Platz fünf angreifen, Wildau dürfte alles in die Waagschale werfen.

---

Sa., 17.05.2025, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner BSG Pneumant Fürstenwalde BSG Pneumant 15:00 live PUSH

Erkner schöpft nach dem 4:2 in Peitz neue Hoffnung im Abstiegskampf. Mit nun 17 Punkten liegt man knapp vor Union Fürstenwalde II und Peitz – ein Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Pneumant Fürstenwalde wäre Gold wert. Das Hinspiel gewann Erkner mit 1:0. Für Pneumant spricht wenig: 95 Gegentore und erst ein Saisonsieg stehen zu Buche.

---