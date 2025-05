Victoria Seelow mit 8:0 ein Ausrufezeichen, Wernsdorf siegt

Sven Ballack (Trainer der SG Eintracht Peitz): "Die Erwartungen sind natürlich bei allen hoch - im Verein, im Umfeld, dass wir das Spiel gewinnen und wir wollen es auch gewinnen. Aber die Wahrheit liegt dann immer auf dem Platz. Und deswegen wird es ein umkämpftes Spiel werden. Und der Glückliche wird nachher gewinnen. So denke ich, wird es sein. Personell haben wir wie jedes andere Team auch einige Verletzten, die wir kompensieren müssen. Wir nehmen es so, wie es ist. Erkner ist, wie in der Vergangenheit und auch in den letzten Spielen, wenn man die Ergebnisse verfolgt, eine kompakte Mannschaft. Gut in der Defensive und kopfballstark. Es wird nicht einfach, ich denke mal, aber für beide Seiten. Es waren immer enge Spiele. Dabei schätze ich Erkner als guten und schweren Gegner ein, wo auch der Tabellenplatz vielleicht nicht das aussagt, was sie momentan drauf haben. Und von daher wird es ein enges Spiel und wir freuen uns drauf."

Norman Ehmig (Trainer des FV Erkner): "Die Mannschaft arbeitet Woche für Woche mit großer Intensität und viel Einsatz. Auch der Verein gibt alles, um den Verbleib in der Liga zu sichern – das spürt man im gesamten Umfeld. In den letzten Wochen haben wir bereits gegen viele Teams aus der oberen Tabellenhälfte gespielt und dabei teilweise richtig gute Leistungen gezeigt. Leider hat am Ende oft das Ergebnis nicht gestimmt. Genau das wollen wir jetzt ändern. Wir gehen mit dem klaren Ziel in die Partie, unsere positiven Ansätze endlich in Punkte umzuwandeln – die Mannschaft hätte sich das mehr als verdient.

Personell sind wir leider etwas gebeutelt. Einige Spieler fallen verletzungsbedingt aus, was uns natürlich nicht in die Karten spielt. Wir können also nicht aus dem Vollen schöpfen, aber wir vertrauen auf die Breite unseres Kaders und auf den Zusammenhalt im Team. Jeder ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Peitz hat in den letzten Wochen gezeigt, dass sie genau wie wir um jeden Punkt kämpfen, um die Klasse zu halten. Ihre letzten Ergebnisse unterstreichen, dass sie aktuell in einer guten Form sind. Das verspricht eine spannende und hart umkämpfte Partie. Beide Mannschaften wissen, worum es geht – der Sieger verschafft sich eine wertvolle Ausgangsposition für den Saisonendspurt. Wir sind bereit, alles reinzuwerfen."

FuPa-Redaktionstipp: 1:1

Frankonia Wernsdorf bleibt in der Erfolgsspur. Nach dem überzeugenden 5:2 in Hohenleipisch legte die Mannschaft vor heimischem Publikum gegen Phönix Wildau nach. Edgar Budde brachte die Hausherren in der 24. Minute in Führung, doch Wildau gelang nach der Pause durch Albert Rychter in der 58. Minute der Ausgleich. Wernsdorf antwortete eindrucksvoll: Gordon Teichert erzielte in der 69. Minute das 2:1, bevor Ferdinand Bremer in der 89. Minute mit dem 3:1 den Deckel auf eine umkämpfte Partie setzte.

Der SV Victoria Seelow setzt im Aufstiegskampf ein deutliches Zeichen. Mit einem 8:0-Kantersieg gegen den FSV Union Fürstenwalde II untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen eindrucksvoll. Bereits in der 7. Minute eröffnete Anastasios Alexandropoulos den Torreigen. Danach nahm Lennard Flaig das Spiel in die Hand: Mit Treffern in der 29., 33., 63., 81. und 90.+2 Minute schnürte er einen Fünferpack. Dazwischen trafen auch Till Schubert (44.) und Tobi Labes (77.).

Pneumant konnte bislang nur einen Saisonsieg feiern und kassierte zuletzt eine weitere deutliche Niederlage in Wildau. Ströbitz hingegen feierte gegen Peitz einen wichtigen 1:0-Erfolg. Das Hinspiel endete 1:1, als Franz Karg einen Elfmeter vergab. Ströbitz will sich weiter von der Abstiegszone absetzen, für Pneumant geht es nur noch um Schadensbegrenzung.

Nach der 2:5-Klatsche in Eisenhüttenstadt empfängt Lauchhammer nun Hohenleipisch, das eine herbe Heimpleite gegen Wernsdorf kassierte. Das Hinspiel gewann Hohenleipisch mit 3:1, wobei David Walter erst ein Eigentor unterlief und er sich später per Strafstoß revanchierte. Ein Heimsieg könnte Lauchhammer Platz fünf sichern, Hohenleipisch will sich nach zuletzt wackelnder Form wieder stabilisieren.

Der Spitzenreiter empfängt den FC Eisenhüttenstadt und darf sich nach dem späten 2:2 in Luckenwalde keinen weiteren Ausrutscher erlauben – denn Seelow sitzt im Nacken. Das Hinspiel verloren die Miersdorfer mit 1:3, nur Dennis Paul traf für die Gäste. Eisenhüttenstadt reist nach einem 5:2-Erfolg über Lauchhammer an und ist keineswegs zu unterschätzen. ---

Guben kommt mit Rückenwind aus dem 2:2 bei Krieschow II – erneut war Franz Krüger doppelt erfolgreich. Luckenwalde II erzielte ein 2:2 gegen Miersdorf. Im Hinspiel siegte Luckenwalde nach Rückstand noch mit 3:1, Steven Demgensky traf doppelt. Guben will im Heimspiel für eine Überraschung sorgen. ---

Döbern rangiert als Tabellendritter in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo. Der knappe 1:0-Erfolg bei Union Fürstenwalde II reichte, um den Anschluss zu halten. Krieschow II zeigte beim 2:2 gegen Guben große Moral, hatte aber das Hinspiel gegen Döbern mit 2:0 gewonnen. Ein Sieg ist für beide Teams wichtig – Döbern kämpft oben mit, Krieschow braucht Punkte für die obere Tabellenhälfte.