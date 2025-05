Victoria Seelow kommt in Eisenhüttenstadt über ein 1:1 nicht hinaus

– Foto: Christian Hübler

Zum Auftakt des 28. Spieltags in der Landesliga Süd hat der SV Victoria Seelow im Aufstiegskampf einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim FC Eisenhüttenstadt reichte es nur zu einem 1:1. Im Tabellenkeller verliert der FSV Union Fürstenwalde II knapp gegen den SV Frankonia Wernsdorf 1919.

Der FSV Union Fürstenwalde II musste eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Die defensiv diszipliniert auftretenden Gäste aus Wernsdorf ließen wenig zu und sicherten sich mit einem späten Treffer von Gordon Teichert in der 78. Minute den knappen 1:0-Erfolg. ---

Seelow kam über ein Unentschieden nicht hinaus. Die Partie begann furios: Bereits in der 3. Minute brachte Alexander Brandt die Hausherren in Führung. Seelow zeigte sich kurz geschockt, fand jedoch in der 27. Minute durch Elias Wroblewski die passende Antwort und glich zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. ---

Der FSV will nach der Niederlage in Seelow zurück in die Erfolgsspur, Peitz hingegen hat sich mit dem 3:1 gegen Krieschow etwas Luft verschafft. Doch der Abstand zu Platz 13 beträgt weiterhin zwei Punkte. Im Hinspiel siegte Luckenwalde deutlich mit 5:2. Ob es zu einem erneuten Offensivfeuerwerk kommt, muss abgewartet werden – Peitz wird sich nicht kampflos ergeben. ---

Beide Mannschaften befinden sich im gesicherten Mittelfeld, Guben will nach dem 0:2 gegen Miersdorf wieder punkten. Lauchhammer verlor zuletzt mit 1:4 gegen Wildau und wird auf Wiedergutmachung aus sein. Das Hinspiel gewann Guben mit 2:0 durch zwei Treffer von Franz Krüger – ein Duell mit offenem Ausgang. ---

Ströbitz kommt mit breiter Brust nach dem furiosen 8:3-Sieg in Hohenleipisch. Allen voran Ben Twarroschk und Miles-Pierce Lorenz waren in Torlaune. Wildau überzeugte ebenfalls mit einem 4:1 in Lauchhammer – das Hinspiel endete knapp mit 1:0 für Wildau. Ströbitz könnte mit einem Sieg weiter vorrücken. ---

Für Erkner zählt im Kampf gegen den Abstieg nur ein Heimsieg. Die 1:2-Niederlage in Wernsdorf war bereits die 19. Pleite der Saison. Hohenleipisch kommt angeschlagen nach der 3:8-Klatsche gegen Ströbitz, hat aber das Hinspiel mit 4:2 gewonnen – mit drei Toren von Marvin Groll. Erkner braucht dringend Stabilität, sonst wird die Luft noch dünner. ---

Das Spitzenspiel! Der Tabellenführer empfängt den Dritten – und das mit Vorgeschichte: Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2, Eddie Grabowski rettete Döbern in der Schlussphase per Elfmeter das Remis. Miersdorf gewann zuletzt mit 2:0 in Guben, während Döbern sich mit 2:1 gegen Eisenhüttenstadt behauptete. Es ist das Duell zweier formstarker Mannschaften mit viel Offensivkraft – kleine Fehler könnten über Sieg oder Niederlage entscheiden. ---

