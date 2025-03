Victoria Seelow gewinnt Verfolgerduell, VfB Krieschow II siegt

Im FuPa-Spiel der Woche setzte sich Krieschow II gegen Ströbitz durch und zog in der Tabelle gleich. Sven Konzack brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, danach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. In der 96. Minute machte Florian Schmidt mit dem 2:0 alles klar. Für Krieschow war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, Ströbitz muss nun nach unten schauen.

Thomas Schmidt (Trainer des VfB 1921 Krieschow II): "In erster Linie überwiegt die Erleichterung. Wir hatten zu Beginn ein deutliches Übergewicht. Aber wie schon in den Hinrunde war der letzte Pass stets zu ungenau. In dieser Phase fiel dann in meinen Augen die verdiente Führung. Danach wurden wir passiver und holten Wacker ins Spiel, ohne ihnen aber große Torchancen zu ermöglichen. Auch in dieser Partie schafften wir es erneut nicht, zwei überzeugenden Halbzeiten zu spielen. Wacker war in der zweiten Halbzeit optisch überlegen. Trotzdem hatten wir einige Abschüsse, hätten vielleicht einen Handelfmeter bekommen können und haben selbst keinen klaren Torschuss zugelassen. Mit dem letzen Konter war dann ein erkämpfter Sieg eingefahren. Wichtig war für uns, dass unsere Mannschaft gut dagegen gehalten hat und auch mal wichtige Zweikämpfe für sich entschied. Aber wir haben eine dominatere Idee für unser Spiel. Da müssen wir besser werden."

Tobias Voigt (Trainer des SV Wacker 09 Ströbitz): "Ich würde sagen, dass Krieschow das Spiel verdient gewonnen hat. Wir sind leider mit Verletzungssorgen ins Spiel reingestartet und mussten vor dem Anpfiff den Ausfall von Luis Hovestadt verkraften. Zudem gab es zwei weitere ärgerliche Wechsel verletzungsbedingter Natur in der ersten Halbzeit. Jaime Förster musste leider runter und auch Adrian Tschenz, der auf Zehn gespielt hat, musste auch raus. Also damit sind drei Offensive schon frühzeitig rausgefallen, was sicherlich nicht geholfen hat. Andersherum hat die Truppe dann versucht, kämpferisch dagegen zu halten. Krieschow geht in Führung. Wir waren in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Leider verlieren war etwas sinnlos leicht den Ball vor dem 1:0. Wir waren eher am Drücker und haben es wirklich probiert, wenngleich Krieschow die klaren Torchancen hatte. So ich habe schon gedacht, dass wir dran sind, aber uns hat eigentlich der letzte Punch gefehlt in der letzten Zone. Insofern muss man sagen, dass Krieschow verdient gewonnen hat. Wir hoffen, dass sich nächste Woche ein zwei Verletzte wieder zurückmelden."

FuPa-Redaktionstipp: 2:2

---