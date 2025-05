Victoria Seelow dreht Rückstand, Ströbitz siegt, eine Spielabsage

Es war ein emotionaler und intensiver Auftakt – und beinahe ein Rückschlag für Seelow im Titelrennen. Die Gäste lagen nach elf Minuten mit 0:2 zurück: Sven Konzack brachte Krieschow II in der 7. Minute in Führung, Eduard Gutar legte in der 11. Minute nach. Doch Seelow reagierte. Anastasios Alexandropoulos verkürzte in der 19. Minute, ehe Marco Rossak das Spiel mit zwei Foulelfmetern (30., 39.) drehte. Im zweiten Durchgang schien die Partie entschieden, als Alexandropoulos in der 77. Minute traf. Doch zuvor hatte Louis Scheppan in der 74. Minute noch einmal Hoffnung für Krieschow geschürt. In einer hektischen Schlussphase sah Seelows Gordon Duran in der 91. Minute Gelb-Rot – am Ergebnis änderte das nichts mehr. ---

Im Duell trennte sich der FC Eisenhüttenstadt torlos vom 1. FC Guben. Beide Mannschaften bemühten sich, doch echte Höhepunkte blieben aus. Eisenhüttenstadt verpasste die Chance, sich weiter vom Mittelfeld abzusetzen. ---

Vor 35 Zuschauern in Ströbitz erwischten die Gäste den besseren Start. Edgar Budde traf bereits in der 5. Minute zur Führung. Doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt: Miles-Pierce Lorenz glich in der 26. Minute aus, Adrian Tschenz traf in der 56. Minute zum 2:1. In der Nachspielzeit setzte Ströbitz mit dem 3:1-Endstand den Schlusspunkt. ---

Morgen, 12:30 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II SG Eintracht Peitz SG Peitz 12:30 PUSH

Abstiegskrimi: Beide Teams stehen bei 15 Punkten und wissen, dass ein Unentschieden niemandem hilft. Das 4:4 aus dem Hinspiel war ein wilder Schlagabtausch – mit drei Elfmetertoren und zwei Eigentoren. Union verlor zuletzt 0:8 in Seelow, Peitz unterlag 2:4 im Duell gegen Erkner. Ein Sieg ist Pflicht – sonst droht der Abstieg. ---

Das Heimspiel des Spitzenreiters ist abgesagt, weil der FC Lauchhammer nicht antritt. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH

Das Hinspiel gewann Hohenleipisch mit 5:2 – zuletzt feierte das Team ein 7:2-Schützenfest in Lauchhammer. Wildau hingegen verlor mit 1:3 in Wernsdorf und stagniert im Mittelfeld. Besonders gefährlich: Marvin Groll und Janek Christian Müller in der Offensive der Gäste. Hohenleipisch will Platz fünf angreifen, Wildau dürfte alles in die Waagschale werfen. --- Morgen, 15:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner BSG Pneumant Fürstenwalde BSG Pneumant 15:00 live PUSH Erkner schöpft nach dem 4:2 in Peitz neue Hoffnung im Abstiegskampf. Mit nun 17 Punkten liegt man knapp vor Union Fürstenwalde II und Peitz – ein Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Pneumant Fürstenwalde wäre Gold wert. Das Hinspiel gewann Erkner mit 1:0. Für Pneumant spricht wenig: 95 Gegentore und erst ein Saisonsieg stehen zu Buche. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II SV Döbern SV Döbern 15:00 PUSH