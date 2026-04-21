Victoria Seelow baut Führung aus: Torfestival in Eisenhüttenstadt

In der Landesliga Süd bot das heutige Nachholspiel alles, was den Fußball so fesselnd macht: eine frühe Führung der Gastgeber, eine beeindruckende Moral des Favoriten und Tore in hoher Frequenz. Es war ein Abend, an dem die offensive Qualität den Ausschlag gab und der Tabellenführer seine Ambitionen auf die Meisterschaft mit Nachdruck unterstrich.
Beim FC Eisenhüttenstadt entwickelte sich gegen den SV Victoria Seelow von Beginn an eine dynamische Begegnung. Die Hausherren zeigten keinerlei Ehrfurcht vor dem Spitzenreiter und gingen bereits in der 4. Minute durch Paul Moritz mit 1:0 in Führung. Die Gäste bewiesen jedoch postwendend ihre Klasse, als Maciej Piotr Ossowski in der 15. Minute den Ausgleich zum 1:1 markierte. In einer turbulenten Anfangsphase schlug Eisenhüttenstadt noch einmal zurück: Martin Mangabo Ongori erzielte in der 20. Minute das 2:1.
Was folgte, war eine eindrucksvolle Demonstration der Seelower Offensivstärke. Erneut glich Maciej Piotr Ossowski in der 26. Minute zum 2:2 aus, bevor der Tabellenführer das Spiel noch vor der Pause komplett drehte. Marco Rossak erzielte in der 31. Minute die erstmalige Führung zum 2:3, und nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 33. Minute, erhöhte Lennard Flaig auf 2:4. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gäste das Geschehen und sorgten durch den zweiten Treffer von Marco Rossak in der 58. Minute für das 2:5 und damit für die endgültige Entscheidung. Die Schlussphase gipfelte in der 78. Minute in einer Gelb-Roten Karte für Tony Wernicke.
In der aktuellen Tabelle festigt der SV Victoria Seelow mit nun 58 Punkten seine Spitzenposition und vergrößert den Vorsprung auf den ersten Verfolger, den FSV 63 Luckenwalde II (53 Punkte), auf fünf Zähler. Der FC Eisenhüttenstadt belegt mit 25 Punkten den neunten Rang.
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