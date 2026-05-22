🖤❤️ Victoria Pier setzt die nächsten Schritte im Neuaufbau von Hagen Freialdenhoven · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

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Beim FC Victoria Pier-Schophoven geht der Neuaufbau für die Saison 2026/2027 weiter voran. Mit Jamil Hamdan, Azad Abbo, Mohamad Sultan Chebli und Chris de Boer wurden zuletzt vier weitere Personalien vorgestellt, die den eingeschlagenen Weg der Victoria auf unterschiedliche Weise ergänzen. Sportlich bekommt der Kader vor allem im Angriff und in der Defensive weitere Optionen. Jamil bringt als junger Offensivspieler bereits Erfahrung aus der Kreisliga B mit und soll im vorderen Bereich für frischen Schwung sorgen. Auch Mohamad Sultan Chebli, genannt Mo, ist im Angriff zuhause. Für ihn ist die Victoria die erste Station im Seniorenbereich.

Mit Azad Abbo wurde zudem ein weiterer Spieler für die Defensive vorgestellt. Er bringt ein klares Abwehrprofil mit und soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität geben. Damit wächst der Kader nicht nur in der Breite, sondern erhält auch weitere unterschiedliche Spielertypen, die dem Trainerteam mehr Möglichkeiten für die kommende Saison geben. Auch im Umfeld der Mannschaft wurde weiter gearbeitet: Chris de Boer schließt sich der Victoria als Betreuer an. Der 55-Jährige bringt viel Fußballerfahrung mit, war selbst über viele Jahre als Verteidiger aktiv und ist seit 2012 als Teamleiter im DFB tätig. Mit seiner ehrgeizigen, motivierenden Art soll er die neue Mannschaft auf ihrem Weg begleiten und unterstützen.