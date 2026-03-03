⚽️ Victoria Pier-Schophoven verstärkt die Offensive mit Oguzhan Saglam

Bei Victoria Pier-Schophoven gibt es die nächste Personalie für die vorderen Reihen: Oguzhan Saglam stößt neu zur Victoria und soll künftig für Tempo und Torgefahr sorgen. Oguzhan ist im Angriff zuhause und kommt aus der Nachwuchsarbeit des 1. FC Düren, wo er in verschiedenen Jugendspielklassen wertvolle Spielpraxis gesammelt hat.

In seiner bisherigen Jugendbilanz stehen 27 Einsätze, dazu 9 Tore und 1 Vorlage – Werte, die zeigen, dass Oguzhan weiß, wie man Spiele in der Offensive mitentscheiden kann. Gleichzeitig gilt Oguzhan als Spieler, der sich nicht nur über den Abschluss definiert, sondern auch über Laufwege, Einsatz und die Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten.