🖤❤️ Victoria Pier-Schophoven treibt Kaderplanung voran

Beim FC Victoria Pier-Schophoven nimmt der Neuaufbau für die Saison 2026/2027 immer konkretere Formen an. Seit dem 13.02.2026 hat der Verein mehrere Personalentscheidungen veröffentlicht und dabei sowohl den Kader als auch das Trainer- und Funktionsteam gezielt erweitert.

Auffällig ist dabei auch die breite Altersstruktur der bisherigen Kaderplanung. Mit jüngeren Spielern wie Leonard Lövenich (Jahrgang 2008), Luan Harifaj (19) oder Deldar Ilias (22) setzt der Verein bewusst auf Entwicklung und Perspektive. Gleichzeitig kommen mit Marcel Delsemmé (28), Kevin Schiefbahn (29) und Julius Rüffer (33) auch Akteure hinzu, die bereits über Erfahrung verfügen und dem neuen Team Stabilität geben können. Damit entsteht ein Kader, der junge Dynamik mit Routine und Führungsqualität verbinden soll.

Auch neben dem Platz wurden wichtige Weichen gestellt. Kevin Schiefbahn übernimmt eine Rolle als spielender Co-Trainer, während Sebastian Penz das Torwarttrainerteam verstärkt. Damit setzt der Verein nicht nur auf Qualität im Kader, sondern auch auf eine klare Struktur im Umfeld der Mannschaft.