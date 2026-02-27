Victoria Pier-Schophoven treibt die Kaderplanung für 2026/2027 voran

Bei Victoria Pier-Schophoven laufen die Personalplanungen für die Saison 2026/2027 bereits auf Hochtouren. Der Verein verfolgt dabei ein klares Ziel: Eine schlagkräftige und ambitionierte Mannschaft zu formen, die sportlich den nächsten Schritt machen soll.

Mit fünf Neuzugängen wurden nun die ersten Bausteine gesetzt. Paul Bergs (Offensive) und Junior Cosmas Mbuda (Außenbahn) sollen vor allem Tempo und Tiefgang ins Angriffsspiel bringen. Für das Zentrum wurde Enrico „Rici“ Wiebe verpflichtet, der als spielstarker Mittelfeldakteur zusätzliche Stabilität und Torgefahr verspricht. Zwischen den Pfosten verstärkt künftig Niklas Nievelstein das Torwartteam. Zudem erhält das Trainerteam Zuwachs: Kevin Schiefbahn wird als spielender Co-Trainer eingebunden und soll seine Erfahrung sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie einbringen.