Victoria Pier-Schophoven: Sebastian Penz verstärkt Torwarttrainerteam

Bei Victoria Pier-Schophoven steht zur kommenden Saison eine Personalentscheidung an, die vor allem für Identifikation und Vereinsnähe steht: Sebastian Penz gehört ab der neuen Spielzeit zum Torwarttrainerteam der Victoria. In der vergangenen Saison war Sebastian noch als Spieler aktiv, künftig bringt er sich nun in einer neuen Funktion ein.

Für die Victoria ist das ein echter Gewinn – nicht wegen großer Worte, sondern wegen der Person: Sebastian ist ein absoluter Vereinsmensch, seit Jahren eng mit dem Klub verbunden und lebt die Victoria-Mentalität wie kaum ein anderer. Genau diese Haltung – verlässlich, engagiert, immer ansprechbar – soll künftig auch im Trainerumfeld spürbar sein und das Team rund um die Torhüter unterstützen.