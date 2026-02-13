Victoria Pier-Schophoven: Kai Schiefbahn leitet den Neustart ein Nach einem Jahr ohne Herren-Team meldet sich die Victoria zur Saison 2026/2027 zurück. Kai Schiefbahn übernimmt das Traineramt beim Neustart. von Hagen Freialdenhoven · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

v. l. n. r.: Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven, Trainer Kai Schiefbahn, 1. Vorsitzender David Hahn

In der laufenden Spielzeit sucht man den FC Victoria Pier-Schophoven im Spielbetrieb der Herren vergeblich. Nach dem vorübergehenden Rückzug bereitet der Verein hinter den Kulissen jedoch akribisch die Rückkehr vor. Nun steht fest, wer die Mannschaft im Sommer 2026 auf den Rasen zurückführen soll: Mit Kai Schiefbahn übernimmt ein alter Bekannter das Kommando an der Seitenlinie.

Der 31-Jährige ist kein Unbekannter. Zwar verbrachte Schiefbahn den Großteil seiner aktiven Laufbahn beim SV Niederzier, doch zwischen 2015 und 2017 schnürte er bereits selbst die Schuhe für die Victoria und lief in der Kreisliga B und C für die Rot-Schwarzen auf. Nun kehrt er in neuer Funktion zurück, um das Fundament für die Zukunft zu legen. Aufbauarbeit aus der Jugend bekannt Trotz seines vergleichsweise jungen Traineralters bringt Schiefbahn bereits Erfahrung in der Entwicklung von Teams mit. Zuletzt war er vor allem im Juniorenbereich tätig und führte dort eine A-Jugend von Grund auf bis in die Bezirksliga. Genau diese Expertise in der Mannschaftsentwicklung soll nun beim Neustart der Victoria den Ausschlag geben.

Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven zeigt sich von der Wahl überzeugt: „Kai steht für Einsatz, klare Ideen und frischen Schwung. Wir sind überzeugt, dass er super zu unserem Weg passt.“ Auch der 1. Vorsitzende David Hahn betont die Wichtigkeit der persönlichen Einstellung des neuen Coaches: „Uns war wichtig, einen Trainer zu finden, der motiviert ist und eine Mannschaft entwickeln will. Kai bringt genau diese Haltung mit – wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ Schiefbahn: „In Schwarz und Rot wieder voll angreifen“ Für Schiefbahn selbst schließt sich mit der Aufgabe ein Kreis. Dass er den Verein bereits aus seiner Zeit als Spieler kennt, dürfte die Eingewöhnungsphase deutlich verkürzen. Die Motivation beim künftigen Cheftrainer ist jedenfalls groß, wie er bei seiner Vorstellung durchblicken ließ: „Ich freue mich auf die Aufgabe zur Saison 2026/2027 und darauf, gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft etwas aufzubauen. Wir wollen als Team zusammenwachsen und in Schwarz und Rot wieder voll angreifen.“