🖤❤️⚽️ Victoria Pier: Maxi Peters zurück im Mittelfeld!

Bei Victoria Pier-Schophoven steht die nächste Personalie fest: Maxi Peters wird künftig wieder das Trikot der Victoria tragen. Für den Verein ist es eine Rückkehr mit lokalem Bezug – Maxi ist Schophovener und kennt Umfeld, Platz und Mentalität im Verein. Der Verein freut sich außerordentlich, dass Maxi wieder mit an Bord ist und den Weg der Victoria mitgehen will.

Sportlich bringt Maxi Erfahrung und Ruhe fürs Zentrum mit. Maxi ist im Mittelfeld zuhause und war bereits in früheren Jahren für die Victoria aktiv. In seiner bisherigen Bilanz stehen 40 Einsätze, dazu 4 Tore und 4 Vorlagen – außerdem wurde Maxi zweimal in die „Elf der Woche“ gewählt. Mit Maxi gewinnt Pier-Schophoven damit einen Spieler, der Struktur und Verlässlichkeit ins Spiel bringen kann.