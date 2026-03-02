Victoria Pier holt Vereinsgesicht zurück: Patrick Vent wieder dabei

Bei Victoria Pier-Schophoven gibt es eine Rückkehr mit besonderer Bedeutung: Patrick „Panno“ Vent ist nach einer Pause wieder Teil der Victoria. Der gebürtige Schophovener und ehemalige Kapitän soll der Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinem Auftreten zusätzliche Stabilität geben.

Patrick ist defensiv zuhause und bringt reichlich Erfahrung aus dem Fußballkreis mit. Er kennt das Umfeld, die Mentalität im Verein und weiß, worauf es in engen Spielen ankommt. Genau diese Mischung aus Zuverlässigkeit, Ruhe und Führungsqualität macht Patricks Rückkehr so wertvoll – gerade für eine Mannschaft, die sich ambitionierte Ziele setzt.