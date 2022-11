Victoria Mennrath: Ungleiches Aufsteigerduell Landesliga, Gruppe 1: Der FC Büderich ist als Mitaufsteiger total durchgestartet.

Am Wochenende kommt es für den SC Victoria Mennrath in der Landesliga zum „Aufsteigerduell“. Zu Gast in der Mennrather Kull ist der FC Büderich, der mit der Victoria seit Sommer in der neuen Liga antritt. Beim Blick auf die Tabelle fällt aber auf, dass das Team von Trainer Denis Hauswald alles andere als ein normaler Aufsteiger ist. Aus neun Spielen holten die Büdericher bereits acht Siege und ein Unentschieden. Das macht in der Endabrechnung stolze 25 Punkte für den Spitzenreiter, der so auch schon ein Punktepolster von sechs Punkten auf den Tabellenzweiten VfB 03 Hilden II angehäuft hat.

Die Mennrather rangieren aufgrund des aktuellen Negativlaufs mit zwölf Punkten auf Platz acht. Insgesamt setzte es zuletzt fünf Niederlagen in Folge in der Meisterschaft für die Elf von Coach Simon Netten. In diesen fünf Spielen traf man nur bei der 2:6-Niederlage beim 1. FC Mönchengladbach ins gegnerische Tor. Alle anderen Spiele verlor das sonst so offensivstarke Team ohne eigenern Treffer. „Die Situation kennen wir aus den letzten Jahren nicht, das ist auch für uns neu“, sagt Netten, der die ganze Sache nicht so negativ sieht, wie sie vielleicht scheinen mag. Zumal der Abstand nach unten mit fünf Punkten aktuell auch noch groß genug ist und die Verantwortlichen mit Ruhe an die Sache herangehen.