Victoria Mennrath setzt nach dem Klassenerhalt auf junge Talente

„Wir haben jetzt sieben neue Verpflichtungen gemacht, alles im Altersbereich von 18 bis 20 Jahre“, sagt der Sportliche Leiter Sascha Schmidt. Trotz der zahlreichen Zugänge soll das Gesicht der Mannschaft erhalten bleiben. „Wir wollten jetzt nicht alles komplett neu aufstellen“, betont Schmidt.
Gemeinsam mit dem neuen Trainer Mike Schmalenberg setzt der Verein auf Kontinuität und Entwicklung. Gesucht wurden vor allem Spieler, die trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrungen im Seniorenfußball sammeln konnten. Viele der Neuzugänge kamen parallel zur A-Jugend bereits in ersten Mannschaften zum Einsatz oder sammelten Erfahrungen in höheren Spielklassen. „Mike sieht bei dem einen oder anderen viel mehr Potenzial“, erklärt Schmidt.
Die Victoria wirft einen Blick auf die jungen Talente der Stadt
Zu den Neuzugängen gehört Marko Ilic vom 1. FC Mönchengladbach. Der 19-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 21 Spiele in der Bezirksliga und erzielte dabei drei Tore. Ebenfalls vom 1. FC Mönchengladbach wechselt Dmytro Motiakyn nach Mennrath. Der Offensivspieler spielte zuletzt in der A-Jugend und kam parallel bereits auf 16 Einsätze sowie vier Tore für die Bezirksliga-Mannschaft des Vereins.
Mit Baris Dalbun verpflichtet die Victoria ein weiteres vielversprechendes Talent. Der Spieler aus der A-Jugend des Rheydter SV sammelte bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich und absolvierte 16 Einsätze für die erste Mannschaft in der Kreisliga A. Dabei gelangen ihm vier Treffer. Auch Denis Kovacevic soll den Konkurrenzkampf im Kader beleben. Der Offensivspieler kommt aus der A-Jugend des FC Wegberg-Beeck und sammelte zwei Einsätze für die erste Mannschaft in der Mittelrheinliga.
Für die Torhüterposition sicherte sich Mennrath zudem die Dienste von Lorenzo Ricco. Der Schlussmann spielte zuletzt in der Niederrheinliga-A-Jugend des FSV Duisburg und soll künftig zusätzliche Qualität zwischen den Pfosten bringen.
Mit Vitali Habarov stößt zudem ein Spieler nach Mennrath, der bereits Erfahrungen auf noch höherem Niveau gesammelt hat. Der Neuzugang vom TSV Meerbusch kam in der vergangenen Saison auf zwölf Einsätze in der Oberliga.
Ein bekanntes Gesicht kehrt derweil nach Mennrath zurück. Tomi Alexandrov spielte bereits zweieinhalb Jahre für Mennrath und absolvierte in dieser Zeit 57 Landesligaspiele, in denen ihm 13 Tore gelangen. Zuletzt stand der 24-Jährige beim Landesligisten SC Union Nettetal unter Vertrag. Allerdings ist Alexandrov zunächst für die zweite Mannschaft in Mennrath vorgesehen. Studium und private Planungen lassen ihm derzeit keinen regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb in der ersten Mannschaft zu. Bei Bedarf soll der 24-Jährige jedoch jederzeit eine Option für das Landesliga-Team sein.