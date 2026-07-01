Victoria Mennrath setzt nach dem Klassenerhalt auf junge Talente

Ein bekanntes Gesicht kehrt derweil nach Mennrath zurück. Tomi Alexandrov spielte bereits zweieinhalb Jahre für Mennrath und absolvierte in dieser Zeit 57 Landesligaspiele, in denen ihm 13 Tore gelangen. Zuletzt stand der 24-Jährige beim Landesligisten SC Union Nettetal unter Vertrag. Allerdings ist Alexandrov zunächst für die zweite Mannschaft in Mennrath vorgesehen. Studium und private Planungen lassen ihm derzeit keinen regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb in der ersten Mannschaft zu. Bei Bedarf soll der 24-Jährige jedoch jederzeit eine Option für das Landesliga-Team sein.