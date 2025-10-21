 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der KFC testet in Mennrath.
Der KFC testet in Mennrath. – Foto: Ralph Görtz

Victoria Mennrath fordert den KFC Uerdingen - der Ticker

Der KFC Uerdingen testet nach den Spielen gegen den MSV Duisburg und den 1. FC Monheim gegen Victoria Mennrath. Der Landesligist spielt eine starke Saison.

Landesliga 1
Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
Mennrath

Für den KFC Uerdingen steht nach dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg (1:3) und dem furiosen 5:2-Erfolg über den 1. FC Monheim in der Oberliga Niederrhein die nächste Englische Woche an: Am Dienstagabend testen die Uerdinger gegen Victoria Mennrath, dem Dritten der Landesliga, Gruppe 1.

Heute, 19:15 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
19:15live

Um 19.15 Uhr wird die Partie am Dienstag in Mennrath angepfiffen. Vermutlich werden beide Trainer auch den Akteuren Spielzeit geben, die zuletzt weniger gespielt haben. Für Mennrath ist der Test gegen den KFC aber auch eine gute Standortbestimmung: Zwar kassierte die Victoria gegen den VfB 03 Hilden II beim 2:3 am Sonntag eine überraschende Niederlage, mit Rang drei zählt das Team von Marc Trostel aber zu den Überraschungen der Saison.

Auch beim KFC Uerdingen sieht die Welt wieder besser aus. Im Niederrheinpokal scheiterte der Regionalliga-Absteiger zwar erwartungsgemäß am Drittliga-Tabellenführer aus Duisburg, verkaufte sich aber auf und neben dem Platz gut. Belohnt wurde die Truppe von Julian Stöhr dann beim 5:2 gegen Monheim, wodurch der KFC auf Rang vier gesprungen ist.

Den Liveticker zur Partie findet ihr hier:

>>> Liveticker Victoria Mennrath - KFC Uerdingen

______

So geht es in der Oberliga und Landesliga weiter

Oberliga Niederrhein

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

Landesliga 1

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

21.10.2025, 17:02 Uhr
André Nückel