Victoria Mennrath: Erinnerungen an ein Zehn-Tore-Spektakel

Mennrath will auch im Rückspiel einen Erfolg gegen den TSV Solingen feiern – Foto: Sascha Hohnen

Nach dem karnevalsfreien Wochenende rollt der Ball wieder in der Landesliga. Mittendrin ist auch Victoria Mennrath, das direkt mit einem Flutlichtspiel den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Am Freitagabend empfängt die Mannschaft von Trainer Marc Trostel den TSV Solingen in der Mennrather Kull. Anstoß ist um 20 Uhr. Es geht zum einen natürlich um Punkte für Mennrath, zum anderen aber auch um ein gutes Gefühl für die kommenden Wochen.

Die kurze Pause über Karneval kam für Mennrath nach dem 5:1 gegen Unterrath allerdings nicht ganz gelegen. Dennoch sieht Trostel darin keinen Nachteil. „Nach so einem Spiel hätte man natürlich gerne direkt weitergespielt, mit dem guten Gefühl und dem Selbstvertrauen im Rücken. Aber Karneval ist Karneval – für den einen oder anderen war die kleine Auszeit sicher auch gut“, so der Trainer.

Das Duell beider Teams hat indes in der Hinrunde bereits für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. In Solingen entwickelte sich eine denkwürdige Partie mit einer spektakulären Schlussphase, in der Mennrath bis zur 84. Minute mit 3:4 zurücklag – die Partie jedoch spektakulär noch zu seinen Gunsten drehte. Drei Treffer – zwei davon in der Nachspielzeit – sorgten für einen ebenso überraschenden wie umjubelten 6:4-Auswärtserfolg.

Ein Vorteil ist die Heimspielkulisse. Denn in der Mennrather Kull fühlte sich die Mannschaft zuletzt besonders wohl. „Heimspiele tun uns gut. Da waren wir zuletzt recht stabil und haben eine ordentliche Bilanz. Das wollen wir natürlich wieder nutzen“, sagt Trostel. Zuletzt gab es drei Heimsiege in Serie.

Angespannte Personallage

Trotz des spektakulären Erfolgs im Hinspiel ist bei Mennrath Vorsicht angebracht. Der TSV Solingen habe sich nach schwierigem Saisonstart gefangen und punktet inzwischen konstant. „Das war schon im Hinspiel eine sehr disziplinierte, strukturierte Mannschaft mit einem klaren Plan und hoher Intensität. Sie sind unangenehm zu bespielen und wissen genau, was sie tun. Dass sie jetzt stabil ihre Punkte holen, kommt für mich nicht überraschend“, sagt Trostel. In der Tabelle ist Solingen inzwischen mit 31 Punkten auf Rang fünf geklettert – und liegt fünf Punkte vor Mennrath.

Personell bleibt die Situation angespannt, doch Trostel will daraus kein großes Thema machen. Der Kader habe in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass er Ausfälle auffangen kann.

In einer extrem ausgeglichenen Liga zählt für Mennrath vor allem eines: weiter zu punkten. Mit einem Heimsieg könnte sich die Mannschaft sich etwas Luft verschaffen, doch Trostel bleibt bodenständig: „Wir wissen, dass wir in jedem Spiel 100 Prozent brauchen. Jeder Punkt tut uns gut – und genau darum geht es am Freitag.“ Entsprechend konzentriert und fokussiert will Mennrath diese Aufgabe angehen.