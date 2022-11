Victoria Mennrath bringt dem FC Büderich erste Saisonniederlage bei Landesliga, Gruppe 1: 2:1-Erfolg für die Mannschaft von Trainer Simon Netten.

Die Bilanz des FC Büderich war für einen Landesliga-Aufsteiger bislang eigentlich beängstigend gut. Lediglich gegen den SC Kapellen gab es am 3. Spieltag ein 0:0, alle übrigen acht Partien bis zum Sonntag wurden gewonnen. Anders beim Mitaufsteiger Victoria Mennrath. Dort gab es nach einer Auftaktniederlage zunächst vier Siege in Folge, dann zuletzt aber auch fünf Niederlagen am Stück, die zum Teil sogar recht deutlich ausfielen. Man durfte also nicht davon ausgehen, dass ausgerechnet die Mennrather als erstes Team der Mannschaft von Coach Denis Hauswald ein Bein stellen - und dennoch kam es genau so.

Doppelpack von Oliver Krüppel

Mit einem 2:1-Erfolg in der Tasche verließen die Mennrather den Platz in ihrem heimischen Waldstadion, was in der Tabelle auf Platz acht nun ein Fünf-Punkte-Polster auf die Abstiegszone bedeutet. Die Büdericher hingegen sind weiter an der Spitze, fünf Zähler vor den VSF Amern, die nun schon Zweiter sind.

Mann des Tages bei den Mennrathern war ohne Frage Oliver Krüppel, der beide Treffer erzielte und damit zu seinem zweiten und dritten Saisontreffer kam, nach zwölf Toren in 21 Spielen der Bezirksliga-Aufstiegssaison war das sicher auch für den Angreifer persönlich ganz wichtig. Zur Führung traf Krüppel in der 28. Minute, das Siegtor fiel bereits in der 53. Minute, nachdem Dennis Schreurs zuvor in der 43. Minute den Ausgleichstreffer erzielt hatte.

Spannend wird es nun sicherlich zu beobachten sein, wie dieses Spiel, das Serien unterschiedlichster Art beendet hat, sich auf die Performance der Mannschaften auswirken wird. Die Büdericher haben es am kommenden Wochenende vor der Pause zu Totensonntag mit dem aktuell Vierten VfB 03 Hilden II zu tun, während die Mennrather bis zum 25. November spielfrei sind und dann den Rather SV empfangen. Gerne hätte die Victoria jetzt sicher gerne weitergespielt...