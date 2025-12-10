Victoria Hamburg setzt auf Kontinuität: Bernhardt verlängert



Der SC Victoria Hamburg hat den Vertrag mit Sascha Bernhardt verlängert. Der Coach der Ligamannschaft wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen und die Geschicke der Mannschaft leiten. Bernhardt ist seit Sommer 2024 Chefcoach bei Vicky. „Wir sind froh, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen", erklärt Ligamanager Michel Massing. „Sascha bringt sich hier zeitlich über die Maßen ein und leitet sein

Trainerteam sowie die Mannschaft mit großer Übersicht. Seine Fachkenntnis und

Authentizität werden sehr geschätzt. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer erfolgreichen

Rückrunde und an den Strukturen für die kommende Saison. Gemeinsam freuen wir uns

darauf, die Entwicklung und das Wachstum der Ligamannschaft in diesem Team

voranzutreiben."



Sascha Bernhardt zeigt sich motiviert: „Für mein Trainerteam und mich ist es eine große

Freude, unsere Arbeit beim SC Victoria fortzusetzen. Wir spüren hier eine besondere Energie

und einen klaren gemeinsamen Weg. Die Mannschaft entwickelt sich kontinuierlich weiter,

und wir sehen jeden Tag, welches Potenzial in ihr steckt. Diese Arbeit macht uns großen Spaß

– und ich persönlich bin stolz, Teil dieses Prozesses zu sein. Dabei ist mir wichtig zu betonen: Ohne mein Trainerteam wäre diese Entwicklung nicht möglich. Daniel, Noah, Adrian und Burak leisten täglich hervorragende Arbeit – mit großer Hingabe, hoher Professionalität und echtem Teamgeist. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Unser gemeinsamer Anspruch für das zweite Halbjahr und die kommende Saison ist klar: Wir wollen die Mannschaft weiter formen, sie in ihrer Entwicklung unterstützen und dafür sorgen, dass der SC Victoria weiterhin als besonderer Verein wahrgenommen wird."



Zur Person: Sascha Bernhardt

Sascha Bernhardt besitzt als Trainer die A-Lizenz und trainierte zuvor als Cheftrainer den

damaligen Landesligisten SV Curslack-Neuengamme. Davor war er Coach der U17 des

Rahlstedter SC. Als Co-Trainer sammelte er Erfahrungen bei der TuS Dassendorf unter Jean-

Pierre Richter sowie beim SV Halstenbek-Rellingen. Als Spieler bringt er reichlich Oberliga-

Erfahrung mit, unter anderem vom Meiendorfer SV, VfL Pinneberg, TSV Buchholz 08, SC

Nienstedten und SV Halstenbek-Rellingen.



Trainerteam bleibt geschlossen

Neben Sascha Bernhardt gibt der SC Victoria Hamburg bekannt, dass auch Co-Trainer Daniel

Lopez weiterhin an Bord bleibt. „Daniel bringt jeden Tag seine Erfahrung, Leidenschaft und

Energie ein. Wir sind froh, dass er den Erfolg und die Entwicklung der Mannschaft weiter

begleiten wird", kommentiert Ligamanager Massing. Ebenso bleiben Adrian Zellner (Torwarttrainer), Burak Akkaya (Athletik-Coach) und Noah Pape (Video- und Taktik-Analyst) dem Verein treu. Der Verein dankt ihnen ausdrücklich für ihre unermüdliche Arbeit.



Abschied von Dennis Schmidt-Overbeck

Das Team verlassen wird Ende Dezember 2025 Teammanager Dennis Schmidt-Overbeck.

„Dennis – oder besser ‚DeSo', wie wir ihn nennen – hat neue berufliche Herausforderungen zu

meistern und kann sich der Aufgabe bei Vicky nicht mehr in dem zeitlichen Umfang widmen,

wie er es bisher getan hat. Wir bedanken uns bei ihm für die großartige Arbeit für das Ligateam

und den gesamten Verein", so Massing abschließend.