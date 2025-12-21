Victoria Hamburg holt Charles Kouakou zurück

Oberligist SC Victoria Hamburg kann zur Winterpause einen Rückkehrer begrüßen. Stürmer Charles Kouakou wechselt nach anderthalb Jahren beim SV Eichede zurück an den Lokstedter Steindamm. Der 22-Jährige hatte bereits von Juli 2023 bis August 2024 für die Blau-Gelben gespielt.

Ausschlaggebend für den Wechsel ist auch die berufliche Rückkehr des Angreifers nach Hamburg. „Beruflich zieht es Charles zurück nach Hamburg – und auf dem Platz trägt er ab Januar wieder Blau-Gelb“, teilte der Verein mit und dankte dem SV Eichede für die faire Zusammenarbeit.