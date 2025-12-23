 2025-12-17T10:26:01.779Z

Victoria Hamburg bindet Trio

Oberligist SC Victoria Hamburg setzt weiter auf Kontinuität und hat die Verträge von drei Leistungsträgern verlängert. Luis-Luka Gleich (33), Max Kahr (21) und Darijo Maksimovic (24) sagten den Blau-Gelben jeweils für ein weiteres Jahr zu.

