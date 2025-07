Victoria Friedrichshain und BSV Dersim bauen Trainerteams um

Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat Victoria Friedrichshain sein Trainerteam neu aufgestellt. Sergei Martynovskyi kommt vom Friedenauer TSC und fungiert ab sofort als Cheftrainer. Ihm assistieren Igor Isgeym und Iurii Kulish . Die sportliche Leitung übernehmen künftig Franz Osterberg und Constantin Hülsemann , die beide schon zuvor im Verein aktiv waren.

17.07. +++ Hassan Oumari übernimmt beim BSV Dersim

Der BSV Dersim setzt nach dem Last-Minute-Abstieg aus der Landesliga auf einen neuen Trainer. Hassan Oumari, der in der Vorsaison noch als Spieler für die Ü32 aktiv war, kommt vom Spandauer SV. Dort agierte er als Spielertrainer in der Kreisliga C.