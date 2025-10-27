Victoria darf in der Nachspielzeit jubeln

Mit einem Treffer zum 2:1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Victoria Clarholz in der Fußball-Oberliga Westfalen den erhofften Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine gefeiert. Am Ende war es offiziell Rheines bedrängter Torhüter Ramon Büsken, der sich den von Sinan Aygün scharf auf den kurzen Pfosten getretenen und von Linus Kahraman wohl noch verlängerten Eckstoß selbst ins eigene Tor geboxt hatte. Mit dem zweiten Dreier in Folge kann das Team von Christian Lichte am Freitag im vorgezogenen Topspiel bei Westfalia Rhynern mit breiter Brust antreten.

Der vergebliche Versuch, den späten Siegtreffer zu verhindern, war nicht die einzige unglückliche Aktion des Gästekeepers gewesen. Bereits nach drei Minuten spielte Büsken den Ball unbedrängt in den Fuß von Nick Flock, doch der verfehlte nicht nur zum eigenen Entsetzen mit seinem Schuss aus zehn Metern das leere Tor. Sieben Minuten später machte der Clarholzer Stoßstürmer diesen Lapsus aber schon wieder wett und traf nach Zuspiel von René Michen sehenswert zum 1:0.

Spätestens dieser Treffer war Auftakt zu einer von den Gastgebern dominant geführten ersten Halbzeit, in der Nick Flock (18., 35.), Markus Baum (23.) und Sinan Aygün Hochkaräter ausließen. Die in dieser Phase mit und ohne Ball sehr unsicher agierenden Gäste kamen dennoch zwei-, dreimal gefährlich vor das Clarholzer Tor, wobei Philipp Lamkemeyer die beste Chance der Eintracht durch Noah Kosthorst durch ein Tackling vereiteln konnte.

Die verdiente Halbzeitführung war nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff dahin. Rheines Top-Torjäger Bennet van den Berg kam im Zweikampf mit gleich mehreren Gegenspielern zu Fall und verwandelte den folgenden Strafstoß sicher zum 1:1. Das gab den Gästen Auftrieb, und die Clarholzer fanden lange nicht mehr zum sicheren Passspiel zurück. FCE-Keeper Ramon Büsken leistete sich zwar einen weiteren dicken Bock, als er Can Yilmaz an der Strafraumlinie in Ballbesitz brachte, machte dies aber im Eins-gegen-eins wett. Erst in der Schlussviertelstunde schaffte es Clarholz wieder, den Gegner in dessen Hälfte zu binden, aber auch eine Punkteteilung wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen. Doch dann trat Sinan Aygün zum spielentscheidenden Eckstoß an.

Victoria Clarholz: Hahne – Benmbarek, Linnemann, Baum – Papenfort (70. van der Veen), S. Aygün, Kahraman, Lamkemeyer (93. Kocabas) – Yilmaz (82. D. Aygün) – Flock (61. Biniek), Michen (52. Pollmann).

Tore: 1:0 Flock (10.), 1:1 van den Berg (47., Foulelfmeter), 2:1 Büsken (90.+2, Eigentor).